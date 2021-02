LONDRES: Le Bitcoin a bondi de plus de 10% lundi à un niveau record après que Tesla ait déclaré avoir investi 1,5 milliard de dollars dans la crypto-monnaie la plus populaire le mois dernier.

La nouvelle a fait monter le Bitcoin jusqu’à 43625 $ à 13h00 GMT. Les crypto-monnaies plus petites, y compris l’ethereum et le XRP, qui ont tendance à évoluer en tandem avec le bitcoin, ont également bondi, augmentant jusqu’à 5% et 4% respectivement.

Le constructeur automobile électrique a dévoilé l’investissement dix jours après que son directeur général Elon Musk a fait grimper le prix de la crypto-monnaie en ajoutant une balise «#bitcoin» sur sa page de profil Twitter.

Musk a retiré l’étiquette de sa biographie Twitter quelques jours plus tard, mais a continué à parler de bitcoin et d’autres crypto-monnaies, en particulier le dogecoin, à ses 46 millions d’abonnés Twitter.

En décembre, il avait évoqué la possibilité de convertir les «grosses transactions» du bilan de Tesla en bitcoin.

Le Bitcoin est en hausse de près de 50% cette année après des gains de plus de 300% en 2020.