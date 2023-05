Bitcoin augmente légèrement après que les données clés sur l’inflation soient meilleures que prévu

Les prix du bitcoin ont été sous pression en 2022 après l’effondrement du stablecoin algorithmique terraUSD et les dépôts de bilan ultérieurs du prêteur Celsius et du fonds spéculatif Three Arrows Capital.

Les prix des crypto-monnaies ont légèrement augmenté mercredi après le rapport d’avril sur l’indice des prix à la consommation.

Bitcoin a augmenté d’environ 2% à 28 174,29 $, selon Coin Metrics, après avoir commencé la semaine avec une forte baisse. Il est toujours en baisse d’environ 4,5% pour la semaine. Éther a augmenté de plus de 1 % pour atteindre 1 873,52 $.

Les investisseurs sont devenus optimistes après que le rapport de l’IPC a montré que le taux d’inflation avait diminué sur une base annuelle à 4,9 % en avril, ce qui était légèrement inférieur à ce que prévoyaient les économistes interrogés par Dow Jones.

« En ce qui concerne les données sur l’inflation, le bitcoin assume son identité d’actif plus risqué », a déclaré Callie Cox, analyste de la société d’investissement eToro. « Bitcoin a surperformé le S&P 500 sur cinq des six derniers jours de l’IPC – et il est en bonne voie pour en faire six sur sept avec les gains d’aujourd’hui. »

« L’inflation est en baisse, comme la Fed l’avait prévu, et cela apaise les craintes concernant l’avenir de l’économie », a-t-elle ajouté. « La baisse de l’inflation plaide également en faveur de la fin des hausses de taux, et des taux plus élevés sont ce qui a déclenché l’hiver cryptographique il y a plus d’un an. »

Un IPC inférieur aux prévisions des économistes renforce encore les attentes des marchés concernant l’arrêt des hausses de taux et les baisses de taux à un moment donné au cours de cette année, a déclaré Steven Lubka, directeur général de Swan Bitcoin.

« En fin de compte, cela représente un assouplissement des conditions de liquidité serrées, un environnement dans lequel le bitcoin s’est extrêmement bien comporté historiquement », a-t-il déclaré.

La corrélation de Bitcoin avec le S&P 500 a atteint des sommets historiques en 2022 alors que la Réserve fédérale augmentait les taux d’intérêt tout au long de l’année. Le prix de la crypto-monnaie phare a chuté de 65 % en 2022.

Ce lien avec les actions a toutefois diminué cette année. Dans le même temps, le prix du bitcoin et sa corrélation avec l’or ont augmenté. La crypto a également trouvé d’autres catalyseurs au-delà de l’inflation et de la Fed, à savoir la crise bancaire régionale et la répression réglementaire aux États-Unis. Plus récemment, les acteurs du marché ont attiré leur attention sur Ordinals, un protocole qui permet de stocker et d’échanger du contenu numérique sur la blockchain Bitcoin et les memecoins.