Bitcoin augmente après qu’Elon Musk a déclaré que Tesla utilisera la crypto-monnaie lorsque les mineurs de crypto utiliseront de l’énergie propre

La valeur de BITCOIN a grimpé en flèche du jour au lendemain après qu’Elon Musk a révélé que Tesla autorisera les transactions avec la crypto-monnaie une fois qu’elle deviendra plus propre et plus verte.

Son message est venu après que le prix de Bitcoin soit entré en chute libre le mois dernier lorsqu’il a retiré son soutien à ce sujet, citant les effets néfastes sur l’environnement de l’exploitation minière pour la crypto-monnaie.

Elon Musk a révélé que Tesla utilisera la crypto-monnaie une fois qu’elle deviendra plus propre et plus verte Crédit : Reuters

Cependant, hier soir, il a tweeté : « Lorsqu’il y aura confirmation d’une utilisation raisonnable (environ 50 %) d’énergie propre par les mineurs avec une tendance future positive, Tesla recommencera à autoriser les transactions en bitcoins.

À la suite de sa publication, le prix du Bitcoin a bondi de 9,8% à 39 035,47 $ dimanche, ajoutant 3 492,71 $ à sa clôture précédente.

En février, Tesla a révélé qu’il avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin et l’accepterait comme moyen de paiement pour les voitures.

Mais la production de la crypto-monnaie populaire est en contradiction avec la mission de l’entreprise vers un « avenir à zéro émission ».

« Tesla a suspendu les achats de véhicules avec bitcoin », avait déclaré Musk tweeté le 12 mai.

« Nous sommes préoccupés par l’augmentation rapide de l’utilisation des combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de bitcoins, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les combustibles. »

« La crypto-monnaie est une bonne idée à plusieurs niveaux et nous pensons qu’elle a un avenir prometteur, mais cela ne peut pas coûter cher à l’environnement », a-t-il poursuivi.

« Tesla ne vendra aucun Bitcoin et nous avons l’intention de l’utiliser pour des transactions dès que l’exploitation minière passera à une énergie plus durable. »

Le prix du Bitcoin a bondi de 9,8% à 39 035,47 $ dimanche Crédit : Reuters

Tesla a commencé à accepter Bitcoin comme moyen de paiement en mars, mais s’est ensuite arrêté

Deux semaines plus tard, le propriétaire de SpaceX a fait chuter à lui seul les crypto-monnaies mondiales après avoir tweeté un mème.

Il montrait un couple discutant des paroles du hit In the End de Linkin Park suggérant une rupture – comme la relation du milliardaire avec Bitcoin.

« Elle: je sais que j’ai dit que ce serait fini entre nous si tu citais une autre chanson de Linkin Park mais j’ai trouvé quelqu’un d’autre », le mème lis. « Lui: Donc à la fin ça n’avait même pas d’importance? »

Bitcoin a également été secoué après que l’ancien président américain Donald Trump a qualifié la plus grande crypto-monnaie du monde d' »arnaque ».

Cependant, le demi-tour apparent de Musk a changé tout cela.

« Le marché avait traversé une autre série de corrections au cours du week-end … jusqu’à ce que le tweet d’Elon Musk d’accepter à nouveau BTC pour les achats de Tesla change le sentiment », a déclaré Bobby Ong, co-fondateur du site Web d’analyse cryptographique CoinGecko.

Il a déclaré que le marché était également soutenu par la société de logiciels et le principal bailleur de fonds de Bitcoin, MicroStrategy, levant un demi-milliard de dollars pour acheter du Bitcoin.

Le bitcoin est en hausse d’environ 33% cette année, mais s’est effondré après un pic record au-dessus de 60 000 $ au milieu d’une répression réglementaire en Chine et de l’enthousiasme apparemment vacillant de Musk pour cela.

Les actions de Telsa ont baissé d’environ 30% depuis l’achat de Bitcoin par la société.

Le dernier tweet de Musk a été fait en réponse à un article basé sur des remarques de Magda Wierzycka, directrice de la société de cybersécurité Syngia, qui dans une interview à la radio la semaine dernière l’a accusé de « manipulation des prix » et de vendre une « grande partie » de son exposition.

« C’est inexact », a déclaré Musk. « Tesla n’a vendu qu’environ 10% des avoirs pour confirmer que BTC pouvait être liquidé facilement sans déplacer le marché. »

Musk avait tweeté en mai que Tesla « ne vendra aucun Bitcoin » et « n’a vendu aucun Bitcoin », mais les investisseurs attendent avec impatience la prochaine mise à jour des résultats de Tesla – prévue le mois prochain – pour toute divulgation de changements dans sa position.

Les autres crypto-monnaies étaient stables après les gains du week-end, avec l’éther à 2 491 $ et le dogecoin chéri de Musk achetant environ 32 cents américains sur l’échange crypto Binance.