Bitcoin augmente alors que les investisseurs attendent le vote sur un accord provisoire sur le plafond de la dette

Bitcoin a brièvement récupéré le niveau de 28 000 dollars au cours du week-end de vacances prolongé pour la première fois depuis le début du mois, après que l’administration Biden a conclu un accord de principe avec les législateurs républicains pour aborder le plafond de la dette américaine.

Le leader du marché de la cryptographie a augmenté de 1% mardi à 27 911,99 $, selon Coin Metrics. Éther était un peu plus de 1 % plus élevé à 1 910,75 $.

Lundi, le bitcoin a atteint 28 461,45 $, tandis que l’éther a atteint un sommet de 1 928,16 $.

Les crypto-monnaies ont commencé à grimper samedi soir après que les républicains de la Chambre aient conclu un accord de principe avec la Maison Blanche pour augmenter le plafond de la dette du pays et éviter un défaut de paiement. Le Congrès devrait voter sur la législation dès mercredi.

« Les derniers jours ont montré une forte volatilité alors que BTC a chuté au prix de négociation le plus bas d’environ 25 800 dollars mercredi en raison de la crainte des investisseurs que les États-Unis n’atteignent le plafond de la dette », a déclaré Matteo Greco, analyste de recherche à la société d’investissement Fineqia International.

Le bitcoin et l’éther ont grimpé en flèche le lendemain.

« Cependant … Cela signifie qu’à moyen terme, l’argent est retiré des actifs plus risqués pour acheter des obligations d’État. La conséquence pourrait être un ralentissement supplémentaire des volumes et de la liquidité pour les marchés boursiers et des actifs numériques, avec un potentiel négatif impact sur les prix », a ajouté Greco.

Alors que les négociations sur le plafond de la dette pesaient sur les investisseurs en crypto la semaine dernière, le procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale a également montré que les responsables de la banque centrale étaient divisés sur la direction à prendre avec les hausses de taux d’intérêt. Avec ces deux facteurs, le bitcoin a recommencé à se comporter comme un actif à risque, tout comme il commençait à se négocier davantage en tandem avec l’or plus tôt cette année.

Bitcoin teste actuellement son niveau de résistance de mars d’environ 28 800 $, a déclaré Yuya Hasegawa, analyste du marché de la cryptographie à l’échange de bitcoins japonais Bitbank.

Bitcoin et Ether sont sur le point de connaître leur pire mois depuis novembre, en baisse de 5 % et en hausse de moins de 1 %, respectivement. Le bitcoin est en bonne voie pour son premier mois négatif en cinq.

Pour le trimestre, le bitcoin est en baisse de 2 %, après avoir terminé le premier trimestre en hausse de 71 %. L’éther est en hausse de 4,4 %, après avoir enregistré un gain de 52 % au premier trimestre.