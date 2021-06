Bitcoin au Salvador : le président Nayib Bukele envisage de donner cours légal à la crypto

De nombreux détails du déploiement du plan ne sont toujours pas clairs, mais la proposition a de bonnes chances de devenir loi car le parti de Bukele – Nuevas Ideas, ou New Ideas – a remporté des victoires écrasantes lors des récentes élections législatives et contrôle désormais le Congrès. Bitcoin, qui s’échangeait à environ 36 700 $ dimanche soir en tant que jeton numérique le plus précieux, serait ensuite utilisé aux côtés du dollar américain, la monnaie officielle d’El Salvador. Certains analystes ont remis en question cette décision, mettant en garde contre la dépendance à l’égard d’un marché qui a considérablement fluctué, n’est pas réglementé et pourrait être manipulé ou utilisé à des fins frauduleuses.