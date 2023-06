Bitcoin atteint un nouveau sommet pour juin alors que de plus en plus d’acteurs financiers signalent leur engagement envers la crypto

Un guichet automatique Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière qui fonctionne sans aucun contrôle central et qui s’appuie sur un logiciel et une cryptographie peer-to-peer, sur le stand BitBase lors du Mobile World Congress 2023 le 10 mars 2023 à Barcelone, Espagne.

Le prix du bitcoin a grimpé lundi alors que les institutions financières continuaient de donner leur bénédiction au bitcoin.

Bitcoin a augmenté de plus de 5 % pour atteindre 28 064,10 $, son plus haut niveau depuis début mai, selon Coin Metrics. Cette décision a poussé ses gains mensuels dans le vert. Éther a ajouté 3,7% pour se négocier à 1 786,25 $. Il est toujours en baisse de plus de 4% pour le mois.

Le sentiment est élevé en crypto depuis la fin de la semaine dernière, lorsque Roche noire , le plus grand gestionnaire d’actifs au monde a déposé une demande pour ce qui serait le tout premier ETF bitcoin au comptant aux États-Unis. La demande est intervenue une semaine après que la Securities and Exchange Commission a poursuivi deux des plus grands échanges cryptographiques, Binance et Coinbase. Beaucoup ont spéculé sur le moment du déménagement de BlackRock, en particulier avec Coinbase comme partenaire de garde crypto.