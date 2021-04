Bitcoin a atteint un nouveau record mardi de plus de 63 000 $ (plus de 52 000 €) avant les débuts en bourse de mercredi pour Coinbase, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde.

Le prix du Bitcoin a plus que doublé depuis le début de l’année, les investisseurs grand public prenant le train en marche.

Les crypto-monnaies sont également un grand succès dans les pays où l’inflation est endémique, et les investisseurs les considèrent comme un refuge potentiel – plus récemment en Turquie, où la lire a chuté le mois dernier après la décision choquante du président Recep Tayyip Erdogan de limoger le gouverneur de la banque centrale.

Guy Shone, analyste commercial d’Euronews, explique la popularité du bitcoin et d’autres crypto-monnaies dans le monde.

Regardez dans le lecteur vidéo ci-dessus.