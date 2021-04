Le Bitcoin a atteint un nouveau record de plus de 62000 dollars mardi, alors que les investisseurs attendaient les débuts très attendus de la bourse de crypto-monnaie Coinbase.

Le prix du bitcoin a grimpé de plus de 4% au cours des dernières 24 heures pour atteindre 62718 $, selon les données de Coin Metrics. Ether, la deuxième pièce numérique la plus précieuse après le bitcoin, a également établi un nouveau record, grimpant à 2210 $.

Coinbase devrait entrer en bourse mercredi et pourrait être évalué à 100 milliards de dollars, soit plus que les principaux opérateurs de plates-formes de négociation comme Intercontinental Exchange, propriétaire de la Bourse de New York. Les investisseurs en cryptographie saluent les débuts de la société en bourse comme une étape majeure pour l’industrie après des années de scepticisme de la part de Wall Street et des régulateurs.