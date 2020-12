LONDRES: Le Bitcoin a chuté jusqu’à 7% par rapport au dollar mardi alors que la nouvelle devise était de retour à sa volatilité après avoir atteint un sommet record plus tôt dans la journée.

La crypto-monnaie la plus populaire au monde était en baisse de 6% à 18500 $ à 12 h 41 GMT. La baisse du prix du bitcoin, que certains investisseurs considéraient comme une valeur refuge en évolution, a coïncidé avec la hausse de 1,6% de l’or au comptant.

Les plus petites pièces de monnaie ethereum et XRP, qui évoluent souvent en tandem avec le bitcoin, ont chuté de 7,3% et 8,8%, respectivement.

Le Bitcoin a gagné 160% cette année, alimenté par la demande d’actifs plus risqués dans un contexte de relance budgétaire et monétaire sans précédent, la soif d’actifs perçus comme résistants à l’inflation et les attentes selon lesquelles les crypto-monnaies gagneront l’acceptation du grand public.

L’histoire de 12 ans de Bitcoin a été parsemée de gains importants et de baisses tout aussi fortes. Par rapport aux actifs traditionnels, son marché est très opaque.