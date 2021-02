TOKYO: Bitcoin a étendu ses gains mardi à un niveau record, car la rémanence de l’investissement de Tesla Inc dans la crypto-monnaie a incité les investisseurs à penser qu’elle deviendrait une classe d’actifs grand public pour les entreprises et les gestionnaires de fonds.

Le Bitcoin a plus que doublé en deux mois alors que les investisseurs institutionnels recherchent des magasins de richesse alternatifs et que les commerçants de détail surfent sur la vague. Le saut de lundi après l’annonce de Tesla a été sa plus forte hausse quotidienne en plus de trois ans.

Il a grimpé à un nouveau sommet de 48 216 $ en fin d’après-midi asiatique mardi. Ethereum, la crypto-monnaie rivale, avait atteint un record de 1784,85 $ tôt le matin.

Les actions de sociétés qui fournissent des plates-formes de négociation pour le bitcoin et la technologie pour «exploiter» la crypto-monnaie ont bondi en Chine, en Corée du Sud et en Australie, et de grandes entreprises de fabrication de puces informatiques telles que SK Hynix ont également augmenté.

Le dollar américain s’est effondré par rapport à la plupart des devises.

Les analystes ont estimé que l’annonce de Tesla selon laquelle il avait acheté 1,5 milliard de dollars en bitcoins et qu’elle prendrait la crypto-monnaie comme paiement pour les voitures faisait partie d’un changement plus large, car les entreprises et les grandes maisons d’investissement suivaient les petits commerçants dans l’actif.

«Bien que vous puissiez maintenant acheter une Tesla avec Bitcoin, je ne suggérerais pas de le faire», a déclaré Michael Bucella, associé de la société d’investissement crypto BlockTower sur CNBC. «Nous sommes dans une position où ce sont les premières phases d’une allocation au bitcoin de la part de la communauté institutionnelle et d’entreprise.»

Bitcoin est déjà en hausse de 62% cette année, en plus d’un rallye de 300% l’année dernière, alors que les investisseurs recherchent des alternatives au billet vert en raison des taux d’intérêt de 0% de la Réserve fédérale américaine.

Les banquiers centraux et les régulateurs, en particulier en Chine, commencent également à adopter leurs propres devises numériques pour un usage quotidien, en rupture majeure avec le fonctionnement conventionnel de la finance mondiale.

«Les monnaies numériques, il nous semble clair, vont être une partie croissante de l’architecture financière très largement et potentiellement les portefeuilles à l’avenir», a déclaré Ben Powell, stratège en chef des investissements pour l’APAC à l’Institut d’investissement de BlackRock, sur CNBC.

«Il n’y a pas que des nouvelles aux États-Unis concernant la situation du bitcoin, mais en Chine, nous avons un déploiement de la monnaie numérique chinoise avec des soi-disant« paquets rouges ».»

Le patron de Tesla, Elon Musk, est depuis longtemps un fan de crypto-monnaie – il en a parlé en ligne – mais l’investissement en devises fortes de Tesla a été une surprise qui a mis une fusée sous le secteur.

Même le dogecoin, une crypto-monnaie blague avec un chien comme symbole, a vu sa valeur augmenter après que Musk l’ait mentionné sur Twitter. Il a bondi de 13% au cours de la dernière journée, selon CoinMarketCap.

La société chinoise Feitian Technologies Co Ltd, qui fabrique de la technologie pour les paiements numériques, a augmenté de 4,47% mardi.

Pékin émettra 10 millions de yuans (1,55 million de dollars) de monnaie numérique aux résidents qui pourront être utilisés pendant les vacances du Nouvel An lunaire à partir de jeudi, ont rapporté les médias nationaux.

En outre, les Chinois devraient s’envoyer des milliards de yuans pendant les vacances d’une semaine via des applications de chat telles que WeChat – des versions numériques d’enveloppes traditionnelles « paquet rouge » remplies d’argent liquide.

(1 $ = 6,4493 yuans chinois)

(Écrit par Stanley White; Édité par Jacqueline Wong)