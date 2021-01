Bitcoin atteint 40000 $ pour la première fois, mais le recul est probablement imminent

NEW YORK: Bitcoin a dépassé les 40000 dollars pour la première fois jeudi, alors qu’il poursuit un rallye qui a vu la monnaie numérique grimper de plus de 700% par rapport au plus bas de clôture du 12 mars.

La demande accrue des investisseurs institutionnels, d’entreprise et, plus récemment, des investisseurs particuliers a alimenté la flambée du bitcoin cette année, attirée par la perspective de gains rapides dans un monde de rendements extrêmement bas et de taux d’intérêt négatifs.

La crypto-monnaie la plus populaire au monde a grimpé jusqu’à 40402,46 $ et a été la dernière en hausse de 6,1% à 39100 $. Il a franchi 30000 dollars pour la première fois le 2 janvier et 20000 dollars le 16 décembre.

Les plus petites pièces de monnaie ethereum, la deuxième en termes de capitalisation boursière, et le XRP, le quatrième, ont gagné respectivement 1,8% à 1231 $ et 31% à 32 cents américains. Les deux devises évoluent souvent en tandem avec le bitcoin.

Certains investisseurs considéraient le bitcoin comme une couverture contre l’inflation au milieu d’énormes stimulants monétaires visant à lutter contre la dévastation économique causée par COVID-19[feminine.

Les participants au marché ont cependant averti qu’une correction pourrait être dans les cartes après un rallye torride.

«Bien qu’une nouvelle croissance soit inévitable, les investisseurs ne devraient pas s’attendre à ce que cela évolue en ligne droite», a déclaré Gavin Smith, directeur général du consortium de crypto-monnaie Panxora Group.

«La réalité est que le bitcoin est loin d’être un arbre d’argent magique et qu’il n’est pas non plus exempt de fluctuations de prix à la baisse. En fait, nous pouvons nous attendre à des baisses aussi brusques que 25% à des moments où les investisseurs retirent périodiquement leurs bénéfices », a-t-il ajouté.

La montée en flèche des Bitcoins s’est produite alors que la capitalisation boursière de l’ensemble du secteur de la crypto-monnaie a dépassé 1 billion de dollars jeudi, selon les traqueurs de données CoinMarketCap et CoinGecko.

Glassnode, qui fournit des informations sur les données de la blockchain, a noté que l’intérêt des détaillants pour le bitcoin a augmenté ces dernières semaines, le nombre d’adresses ou de portefeuilles bitcoin détenant un «montant non nul» de la monnaie virtuelle atteignant un niveau record de plus. plus de 33 millions.

Le fournisseur d’informations a également déclaré que si l’intérêt pour le bitcoin et la couverture médiatique avait augmenté, il était loin d’être en territoire de bulle. Le nombre de nouveaux bitcoins quotidiens n’a toujours pas atteint les niveaux de 2017, a déclaré Glassnode, suggérant que la devise connaît une forte croissance organique de l’adoption, mais pas le genre de «croissance virale typique d’une bulle».