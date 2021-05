Bitcoin approche les 40000 $ après qu’Elon Musk ait parlé aux mineurs de la consommation d’énergie

Le prix du bitcoin approche à nouveau de 40000 dollars après que le PDG de Tesla, Elon Musk, a tweeté qu’il avait des discussions actives avec des mineurs de bitcoin concernant la durabilité de la pièce numérique.

Le Bitcoin se négociait autour de 38767,62 $ à 3h30 du matin HE mardi et son prix a augmenté de plus de 9% au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinDesk.

Presque toutes les autres principales crypto-monnaies sont également plus élevées.

Le prix d’Ethereum a augmenté de plus de 15% au cours des dernières 24 heures pour atteindre 2634,79 $, tandis que Dogecoin a vu son prix augmenter de plus de 8% à 35 cents la pièce.

Une petite poignée de crypto-monnaies moins connues telles que Tether et Dai ont vu leur prix baisser au cours des dernières 24 heures, mais les baisses sont négligeables.

Bitcoin, la crypto-monnaie la plus populaire au monde, a sauté quelques minutes après le tweet de Musk: « Parlé avec des mineurs de Bitcoin nord-américains. Ils se sont engagés à publier l’utilisation renouvelable actuelle et prévue et à demander aux mineurs WW de le faire. Potentiellement prometteur. »

La pièce a d’abord sauté de 4% pour atteindre 39 824,81 $ quelques heures plus tard, avant de retomber à près de 38 000 $.

Le PDG de Microstrategy, Michael Saylor, a donné suite au tweet de Musk, affirmant qu’il avait organisé une réunion entre le PDG de Tesla et certains mineurs de Bitcoin qui a conduit à la formation du Bitcoin Mining Council, qui favorisera la durabilité.

L’extraction de Bitcoin nécessite de grandes quantités d’énergie. En conséquence, le bitcoin a une empreinte carbone comparable à celle de la Nouvelle-Zélande, produisant 36,95 mégatonnes de CO2 par an, selon Digiconomist.

Musk a été un grand partisan des crypto-monnaies, provoquant des hausses des prix des pièces numériques, y compris le bitcoin, à plusieurs reprises au cours de la dernière année. Ses tweets et commentaires sur la crypto-monnaie font souvent grimper ou chuter les prix.

Dans un dépôt auprès de la SEC en février, Tesla a révélé qu’il avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins et l’accepterait comme mode de paiement. La société a déclaré plus tard qu’elle avait enregistré un gain net de 101 millions de dollars sur les ventes de bitcoin au cours du trimestre, contribuant à faire grimper ses bénéfices nets à un niveau record au premier trimestre.

Cependant, la relation de Musk avec la pièce numérique a semblé changer plus tôt ce mois-ci. Il a tweeté le 12 mai que la société « avait suspendu les achats de véhicules » en utilisant le bitcoin, par inquiétude quant à « l’augmentation rapide de l’utilisation de combustibles fossiles » pour l’extraction de bitcoin.

Le rallye de Bitcoin cette semaine survient après les turbulences sur les marchés de la cryptographie qui ont vu son prix chuter en dessous de 32000 dollars dimanche.

La vente de crypto de la semaine dernière est intervenue après que les autorités chinoises et américaines ont décidé de resserrer la réglementation et la conformité fiscale sur les crypto-monnaies.

Vendredi, les autorités chinoises ont appelé à une réglementation plus stricte sur l’extraction et le commerce de la cryptographie, et le Trésor américain a annoncé jeudi qu’il exigerait une conformité cryptographique plus stricte avec l’IRS.

– Reportage supplémentaire par Jessica Bursztynsky de CNBC.