Bitcoin a maintenant récupéré toutes ses pertes depuis l’effondrement de FTX

Au cours de cette période, Bitcoin, longtemps la crypto-monnaie la plus importante et la mieux capitalisée, est devenue un vaisseau pour les investisseurs.

CoinDesk a signalé pour la première fois des irrégularités au fonds spéculatif sœur de FTX, Alameda Research, le 2 novembre. Des milliards de dollars de crypto-monnaies ont commencé à sortir de FTX en quelques jours. Un accord de sauvetage potentiel avec Binance de ChangPeng Zhao s’est effondré le 8 novembre, et FTX et Alameda ont tous deux déclaré faillite le 11 novembre.

Le prix du bitcoin a bondi de plus de 22 % au cours des sept derniers jours, selon les données de CoinMarketCap. Bitcoin a chuté du même montant en moins d’une journée, entre le 7 et le 8 novembre, alors que les investisseurs avaient du mal à évaluer l’impact d’un effondrement potentiel de FTX et la probabilité d’un renflouement de FTX soutenu par Binance. Il est tombé plusieurs fois en dessous de 16 000 $ au cours des semaines suivantes.

La flambée des prix survient à un moment de profonde incertitude pour l’ensemble de l’industrie. Jeudi dernier, la Securities and Exchange Commission a accusé deux sociétés de cryptographie, Genesis Trading et Gemini, d’avoir offert et vendu des titres non enregistrés.

Plusieurs séries de licenciements ont frappé les échanges cryptographiques, notamment Coinbase et Crypto.com.

Bitcoin a connu un rallye qui dépasse les gains réalisés par les autres crypto-monnaies, selon les données de CoinMarketCap. Au cours des sept derniers jours, éther a gagné plus de 18 %. Les prix du jeton d’échange de Binance, BNB et ondulation ont augmenté respectivement de 10 % et de plus de 11 %.

Mais l’éther concurrent solana a vu son prix augmenter de plus de 44 % au cours des sept derniers jours, propulsé en partie par la frappe d’un jeton non fongible à base de chien, Bonk Inu, sur la blockchain de Solana.