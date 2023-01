Bitcoin a grimpé de plus de 10% cette semaine, surperformant les actions

“Bitcoin semble se négocier à nouveau avec le Nasdaq et les actifs à risque, après les derniers mois de découplage”, a déclaré Sylvia Jablonski, PDG et directrice des investissements chez Defiance ETFs. “C’est une bonne nouvelle pour les investisseurs en crypto dans la mesure où si l’inflation baisse et que la Fed est plus proche de la fin que du début du resserrement économique, les actifs à risque prendront une bouffée d’air frais et attireront peut-être les investisseurs à nouveau.”

Le bitcoin et l’éther ont augmenté respectivement de 2,73 % et 2,15 % au cours de la même période de quatre jours.

En comparaison, deux des trois principales moyennes boursières étaient sur la bonne voie pour afficher une semaine perdante, qui a été raccourcie pour les vacances de Martin Luther King. Le S&P 500 et le Doe Jones Industrial Average ont respectivement baissé de 0,9% et 2,9% pour la semaine. Le Nasdaq Composite, cependant, a été le plus performant. Il est en légère hausse pour la semaine et a gagné 5 % pour l’année, en tête des autres grands indices.

Les crypto-monnaies ont augmenté cette semaine alors même que les actions américaines se sont brièvement retirées de leur rallye du nouvel an et qu’un important prêteur de crypto a déposé un dossier de mise en faillite tant attendu.

Le bitcoin s’est échangé au même rythme que les actions pendant la majeure partie de 2022, les investisseurs institutionnels étant entrés sur le marché de la cryptographie l’année précédente et les mesures de relance du gouvernement et le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale sont devenus les principaux moteurs des prix.

Dans la dernière partie de l’année, cependant, cette corrélation s’est atténuée et le prix du bitcoin est resté relativement stable au milieu d’une vague de scandales et de faillites dans l’industrie de la cryptographie et d’une perte générale de confiance dans la classe d’actifs.

Jablonski a déclaré que le bitcoin avait bénéficié de hausses de performances cette semaine, le sentiment à court terme favorisant les actions du Nasdaq. Sa tenue dépendra de la trajectoire de resserrement continu de la Fed et du fait que l’économie soit ou non poussée vers une récession, a-t-elle ajouté.

La hausse des prix de la cryptographie cette semaine survient également au milieu du dernier coup porté à l’industrie : Genesis, l’un des plus grands prêteurs de crypto et l’un des plus grands créanciers non garantis de FTX, a déposé son bilan tard jeudi soir.

Owen Lau, analyste chez Oppenheimer, a déclaré que la montée de la crypto cette semaine était une extension du rallye des actifs à risque qui a eu lieu au cours des deux premières semaines de l’année.

“Les stocks de bitcoins et d’actifs numériques ont été survendus l’année dernière”, a-t-il déclaré. “Ces actifs ont plus que pris en compte les nouvelles négatives de l’effondrement de FTX, la faillite de BlockFi et les retombées de Genesis.”

Les investisseurs et d’autres se demandent encore quels effets potentiels de deuxième et troisième ordre pourraient provenir des récentes explosions.

Cependant, Jablonski de Defiance a averti que s’il y avait plus d’explosions similaires dans la cryptographie, les actifs numériques ne pourraient pas simplement se dissocier du commerce comme un actif à risque, mais commencer à se négocier à la place comme un “actif indésirable qui provoque la panique des investisseurs”.