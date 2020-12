«C’est le début de quelque chose de plus grand», a déclaré Clea DuVall, la réalisatrice et co-scénariste de «Happiest Season». Elle a ajouté: «Les réseaux et les streamers commencent à voir l’intérêt de raconter ces histoires qui ont toujours existé mais qui n’ont pas reçu la plate-forme pour atteindre un public plus large.» Selon Hulu, la «saison la plus heureuse» est la première rom-com de vacances à propos d’un couple de même sexe d’un grand studio hollywoodien. Nicole Brown, la présidente de TriStar Pictures, qui vendu « La saison la plus heureuse » à Hulu en octobre, a qualifié le bizarre de l’image de Noël de « très organique ». Alors qu’est-ce qui a pris si longtemps? « Le cinéma a toujours été sous l’hypothèse que les types de personnages les plus sûrs sont la voie à suivre », a déclaré Brown. «Notre studio était convaincu que le scénario, la vision de Clea et son ambition étaient alignés pour faire une histoire commerciale, et que la qualité de sa narration amènerait tout le monde. Quand quelque chose est génial, c’est génial.» Ce changement est le plus sismique pour Hallmark, qui est devenu un raccourci pour «film de vacances». « The Christmas House » est l’un des 40 nouveaux films de vacances sortis cette année sur Hallmark Channel et son réseau sœur Hallmark Movies & Mysteries, le leader de la machine à réaliser des films de vacances. Ce qui est le plus frappant à propos de «The Christmas House», c’est que Brandon et Jake, interprétés par Jonathan Bennett et Brad Harder, sont inconditionnellement acceptés comme faisant partie de la famille. Les personnes LGBTQ «travaillent sur beaucoup de ces films de Noël», a déclaré Bennett, qui est gay mais a joué directement dans les films Hallmark avant. «Pour la première fois, nous avons le sentiment d’appartenir à la table des fêtes.»

En décembre dernier, la chaîne Hallmark a fait face à une tempête de feu lorsqu’elle a diffusé quatre publicités télévisées avec des épouses qui s’embrassaient après qu’un groupe conservateur ait demandé au réseau de «reconsidérer la diffusion de publicités avec des couples de même sexe» et de s’abstenir d’ajouter des films LGBTQ à son programme. Quelques jours plus tard, Hallmark s’est excusé d’avoir supprimé les publicités et a déclaré qu’il travaillerait avec GLAAD, l’organisation de défense des médias, «pour mieux représenter la communauté LGBTQ». Michelle Vicary, vice-présidente exécutive de la programmation et de la publicité réseau chez Crown Media Family Networks, la société mère de Hallmark Channel, a déclaré dans une interview que son objectif principal cette année était de créer «une plus grande table des fêtes où les gens peuvent se voir à la télévision. . » En 2021, Hallmark «ira de l’avant, pas en arrière», a-t-elle déclaré, avec plus de contes LGBTQ à Noël et au cours de l’année. «Nous sommes vraiment concentrés sur la poursuite de notre engagement envers l’authenticité de notre narration pour tous nos personnages, et pour nous assurer que chacun peut se voir représenté sur les services Hallmark», a-t-elle déclaré. « C’est ce qu’il faut faire. »

Lifetime, le plus grand concurrent de Noël de Hallmark, a déjà présenté des films de vacances originaux avec des personnages LGBTQ dans des rôles de soutien et des scénarios; l’année dernière, pour la première fois, il en a lancé un avec un baiser de même sexe. Mais « The Christmas Setup » – l’un des 34 nouveaux films de vacances sur Lifetime cette année – est le premier film du genre de la chaîne avec un front et un centre de romance LGBTQ. Tanya Lopez, vice-présidente exécutive de Lifetime pour les films, les séries limitées et les acquisitions de films originaux, a déclaré que le fait d’avoir des personnages homosexuels dans un film était «un avantage incroyable». Mais la vraie percée?