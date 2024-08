Bishop’s Lodge n’envisage plus de déverser ses eaux usées dans le ruisseau Little Tesuque

26 août — Les effluents d’une petite usine de traitement des eaux usées de Bishop’s Lodge ne seront pas déversés dans le ruisseau Little Tesuque pendant les mois d’hiver si un plan révisé pour les débits est mis en œuvre, déclarent les représentants du complexe.

Le projet initial d’envoyer les eaux usées traitées d’une nouvelle usine dans le ruisseau de façon saisonnière avait suscité le tollé de la communauté plus tôt cet été.

Dans un communiqué publié samedi, avant la fin d’une période de commentaires publics administrée par l’Agence américaine de protection de l’environnement – qui a le pouvoir d’approuver les permis de rejet dans les eaux de surface – le lodge a annoncé qu’il envisagerait plutôt de construire un champ d’épuration sur place.

« Nous avons écouté nos voisins et Bishop’s Lodge a décidé d’investir des fonds supplémentaires pour construire le champ d’épuration », a déclaré le porte-parole du lodge, Chris Kaplan, dans le communiqué.

Kaplan a refusé de commenter davantage le projet et n’a pas voulu divulguer le montant de l’investissement supplémentaire requis.

Eric Sirotkin, qui habite à « trois portes » du complexe, a déclaré lundi qu’il se réjouissait de la décision de changer de cap. Il fait partie du comité directeur de Protect Tesuque, une organisation créée en réponse au plan initial de traitement des eaux de Bishop Lodge.

« La communauté s’est organisée et a écouté les autres », a déclaré Sirotkin. « Ils ont abandonné leur projet de décharger des déchets dans le jardin de leur voisin, ce qui est un bon voisin. »

Protect Tesuque continuera à s’organiser autour d’autres problèmes environnementaux à Tesuque, a déclaré Sirotkin.

Pour construire un champ d’épuration, Bishop’s Lodge aura besoin de l’approbation du ministère de l’Environnement du Nouveau-Mexique, mais pas d’un permis de l’EPA.

Si le ministère de l’Environnement approuve le renouvellement et la modification du permis pour le complexe, il prévoit de retirer sa demande de permis auprès de l’EPA, selon un communiqué de presse.

Jorge Armando Estrada, porte-parole du ministère de l’Environnement, a déclaré que la station est autorisée à déverser ses eaux usées dans deux champs d’épuration, et qu’elle le fait actuellement, en « quantités limitées ».

Le lodge a cherché à remplacer un ancien système de traitement des eaux usées, construit dans les années 1970. La nouvelle usine de traitement est « plus avancée », a déclaré le complexe, et peut traiter au moins 30 000 gallons d’eaux usées par jour ; l’eau traitée sera utilisée pour l’irrigation de la propriété pendant certaines périodes de l’année.

Le commissaire du comté de Santa Fe, Justin Greene, a déclaré dans un communiqué que le système actuel de la station était « insoutenable et risqué » et que son remplacement était « à la pointe de la technologie ».

« Néanmoins, le projet de demander un permis de l’EPA pour déverser de façon saisonnière les effluents traités dans le ruisseau Little Tesuque a soulevé un certain nombre de préoccupations dans les nombreuses communautés en aval », a déclaré Greene. « L’engagement pris par la station de développer un champ d’épuration sur place et d’annuler ensuite son permis de rejet des eaux de surface de l’EPA est une bonne solution à ce problème. »

Ni le Bureau de la qualité des eaux de surface ni le Bureau de la qualité des eaux souterraines du ministère de l’Environnement n’ont reçu d’avis officiel de changement de plans, a écrit Estrada dans un courriel lundi.

« Le NMED n’a pas de position sur la question de savoir si une méthode de rejet est meilleure qu’une autre », a écrit Estrada. « Nous pensons que toute action entreprise par le NMED protège la santé humaine et l’environnement et qu’elle est effectuée conformément aux réglementations en vigueur. »

La station a déclaré dans son communiqué de presse qu’elle espère que le nouveau système sera opérationnel d’ici le 1er novembre.