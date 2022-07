Bishop démissionne et dit à Bash qu’il part en avant-première – Hollywood Life

L’hôpital est sur le point d’être bouleversé. Bash attrape Bishop alors qu’il entre dans l’ascenseur dans cet aperçu EXCLUSIF du Une greffe finale de la saison 2. Bishop sait que Bash veut parler du procès.

Plus de journaux télévisés :

“J’y ai pensé sous tous les angles, et il n’y a qu’une seule option”, commence à dire Bash à Bishop. Bishop le coupe et dit: “Je suis d’accord, c’est pourquoi j’ai démissionné ce matin.”

Naturellement, Bash est abasourdi. “Non, je voulais dire moi”, dit Bash à Bishop. Bishop ne veut pas que Bash perde sa carrière à cause de ça. “Maintenant, vous n’avez plus à [resign]. Aujourd’hui est mon dernier jour », dit Bishop.

Bishop est bien conscient que Ray veut un “agneau sacrificiel” en ce qui concerne le procès. “Mon départ signifie qu’il n’a aucune raison de vous poursuivre”, souligne Bishop à Bash. Bash n’est pas d’accord avec ça. Bishop ajoute que c’est un fait accompli. Il a pris sa décision.

Le synopsis de la finale de la saison 2 se lit comme suit: “Alors que Bash se bat pour l’héritage du Dr Bishop, de grandes questions sur son propre avenir trouvent enfin une réponse.” La série se dirige vers cet épisode final de la saison 2, vous savez donc que de nombreuses questions trouveront une réponse. Cependant, les choses peuvent rester ouvertes.

Lien connexe Lié: Cosmo Jarvis : 5 choses à propos de la co-vedette fringante de Dakota Johnson dans “Persuasion”

Bishop a eu un arc intense et compliqué au cours de la saison 2. Après avoir subi un accident vasculaire cérébral, Bishop et les autres médecins n’étaient pas sûrs qu’il reviendrait un jour à l’hôpital à plein temps. Le médecin vétéran a finalement été autorisé à retourner au travail, mais il a dû faire face à des obstacles supplémentaires et a dû remettre les pendules à l’heure sur ce qu’il pouvait gérer.

Une greffe, diffusée au Canada avant d’être diffusée sur NBC aux États-Unis, a déjà été renouvelée pour la saison 3. Cependant, NBC n’a pas révélé si elle avait repris ou non la troisième saison de l’émission. La Une greffe La finale de la saison 2 sera diffusée le 16 juillet à 20 h sur NBC.