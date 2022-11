Bishop “coupable mais mentalement malade” du meurtre de l’accident mortel d’Hébron en 2020 – Shaw Local

Un halètement collectif a été entendu lundi dans une salle d’audience bondée du comté de McHenry lorsqu’un juge a déclaré qu’un homme était coupable mais mentalement malade de meurtre au premier degré pour avoir délibérément percuté un véhicule venant en sens inverse, tuant son conducteur.

Au lieu de se suicider, comme il prétendait que des voix lui disaient de le faire, William P. Bishop, 44 ans, de Chicago, a tué Jason Miller, 41 ans, de McHenry, et a grièvement blessé son passager, Rory Fiali, 58 ans, également de McHenry.

En plus du meurtre au premier degré, le juge Michael Coppedge a déclaré Bishop coupable mais mentalement malade de deux chefs chacun de coups et blessures aggravés et de conduite sous influence aggravée en relation avec l’accident du 18 mai 2020 près d’Hébron.

La découverte signifie que bien que Bishop ait peut-être connu une crise de santé mentale au moment de l’accident, il avait toujours la capacité de discerner le bien du mal. Cela signifie également que lorsqu’il sera condamné à une peine de prison, il pourra bénéficier d’un traitement de santé mentale.

William P. Bishop (Fourni par le bureau du shérif du comté de McHenry/Fourni par le bureau du shérif du comté de McHenry)

Coppedge a déclaré que la défense de Bishop de non-culpabilité pour cause de folie n’avait pas été prouvée et qu’il était deux fois la limite légale de THC lorsqu’il a “sciemment” écrasé sa Jeep dans la camionnette de travail venant en sens inverse.

Miller et Fiali venaient de quitter un emploi à Harvard et voyageaient vers l’est sur Vanderkarr Road. Bishop se dirigeait vers l’ouest sur la route rurale. Il avait quitté son appartement du centre-ville de Chicago quelques heures plus tôt, se sentait paranoïaque et entendait des voix, et avait fumé de la marijuana ce jour-là, selon des témoignages au procès et des entretiens enregistrés de Bishop par la police.

Il a dit qu’il avait quitté la ville pour se vider la tête et qu’il conduisait sur des routes secondaires, écoutant Howard Stern à la radio. Au cours du procès, les avocats de la défense de Bishop ont déclaré qu’il recevait des messages de la radio lui disant de se suicider, qu’il avait été dans un épisode psychotique maniaque et qu’il n’était pas en mesure d’apprécier les conséquences de ses actes ce jour-là en raison de sa maladie mentale.

Mais dans sa décision de lundi, Coppedge a déclaré que les procureurs avaient prouvé “au-delà de tout doute raisonnable” que Bishop avait “sciemment” utilisé son véhicule comme une “arme mortelle” lorsqu’il a accéléré, franchi la ligne médiane et s’est délibérément écrasé dans la camionnette de travail venant en sens inverse entre 80 et 87 mph.

“La preuve est claire qu’il a conduit sa jeep directement sur le véhicule de Miller”, a déclaré Coppedge.

Le véhicule de Bishop a montré qu’il avait coupé le gaz à 0,2 seconde avant l’impact et n’a montré aucun signe qu’il avait frappé la pause. Au point d’impact, sa pédale d’accélérateur était encore enfoncée à 80%, a déclaré Coppedge.

“Une seconde avant l’impact, la Jeep s’est dirigée vers la gauche”, a déclaré Coppedge, citant le témoignage d’un témoin expert du procès du mois dernier.

Le véhicule de Miller a montré qu’au point d’impact, il “se cassait et prenait des mesures d’évitement” pour éviter l’accident.

Alors que les quelque 50 personnes présentes dans la salle d’audience – certaines soutenant les familles des victimes et d’autres présentes pour Bishop – pleuraient silencieusement, Coppedge a cité les déclarations de Bishop dans les instants et les heures qui ont suivi l’accident. Bishop connaissait son nom et l’endroit où il habitait. Il “a admis que c’était de sa faute”. Il a dit aux enquêteurs et aux médecins qu’il entendait des voix, qu’il tentait de se suicider et qu’il avait vu la camionnette blanche s’approcher, a déclaré Coppedge.

Il a également déclaré aux enquêteurs qu’il avait l’intention de ne blesser que lui-même et pas les autres. Il a dit qu’il était “dans une mauvaise passe” et “suivait la direction de ce qui lui passait par les oreilles”, a réitéré Coppedge à partir du témoignage du procès.

Coppedge a déclaré que Bishop “avait l’air très clair, cohérent et conversationnel” et “calme et cohérent” dans les entretiens enregistrés avec des détectives quelques heures seulement après l’accident.

Le juge a déclaré que Bishop avait choisi de heurter un véhicule, dont il savait par le fait même qu’il se déplaçait, qu’il y aurait au moins une personne à l’intérieur et qu’il savait que ses “actions créaient une forte probabilité de mort”.

Coppedge a déclaré qu’il ne contestait pas que Bishop, qui souffrait de maladie mentale depuis au moins 2013, était au moment de l’accident “souffrait d’une maladie mentale” ou souffrait d’une crise de santé mentale.

Il a noté des experts qui ont témoigné pour la défense et a déclaré qu’il souffrait de manie bipolaire avec psychose et qu’il était incapable d’apprécier les conséquences de ses actes ce jour-là.

Il a également noté un expert de l’État qui a convenu que Bishop souffrait de maladie mentale mais avait également des antécédents de consommation chronique de marijuana. Le jour de l’accident, il était sous l’influence de plus de deux fois le niveau légal de THC, ont témoigné des experts médicaux.

“Le fardeau de la défense est de prouver par des preuves claires et actuelles qu’il était fou”, a déclaré Coppedge.

En fin de compte, Coppedge a jugé que Bishop était coupable mais mentalement malade à tous égards.

Suite à la décision, Coppedge a révoqué la caution de 1 million de dollars de Bishop et Bishop a été placé en garde à vue à la prison du comté de McHenry. Il risque entre 20 et 60 ans de prison lorsqu’il sera condamné. Une date pour plaider les requêtes post-condamnation a été fixée au 7 décembre.