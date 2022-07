Bisheshwar Nandi nommée entraîneure de l’équipe féminine de gymnastique pour CWG

L’entraîneur de gymnastique Bisheshwar Nandi, qui a guidé Dipa Karmakar vers une quatrième place historique aux Jeux olympiques de Rio 2016, a été nommé entraîneur de l’équipe féminine indienne pour les Jeux du Commonwealth à Birmingham à la place du controversé Rohit Jaiswal.

Jaiswal, qui avait été précédemment désigné comme entraîneur de l’équipe féminine, a été exclu de l’équipe liée au CWG après avoir été accusé par la gymnaste Aruna Budda Reddy de l’avoir filmée sans son consentement.

“J’ai fait mes relevés biométriques la veille et je m’attends à ce que mon visa arrive demain. Je rejoindrai l’équipe d’ici le 29 juillet », a déclaré Nandi à PTI depuis le camp national de New Delhi.

L’exclusion de Jaiswal pourrait être un revers pour son pupille et l’espoir de médaille de l’Inde, Pranati Nayak, mais Nandi a déclaré qu’il prendrait soin de chaque membre de l’équipe.

« Ce ne serait pas un problème car je les connais depuis de nombreuses années maintenant. De plus, j’ai ma pupille Protistha Samanta que j’ai entraînée au fil des ans et elle est également très prometteuse après son passage en Coupe du monde en Égypte et en Azerbaïdjan plus tôt cette année.

L’équipe indienne de gymnastique

Pour des hommes: Satyajit Mondal, Yogeshwar Singh et Saif Tamboli.

Aux femmes: Pranati Nayak, Ruthuja Nataraj, Protishta Samanta, Bavleen Kaur.

