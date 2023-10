Biscuits, fesses et résultats choc : pourquoi les élections partielles sont rarement ennuyeuses | Actualités politiques

Une crise de COVID, une amende pour excès de vitesse et un jeune homme derrière moi – à mon insu – dévoilant ses fesses devant la caméra pendant que je diffusais en direct.

Ce ne sont là que quelques-uns des périls que j’ai rencontrés en couvrant le décompte des élections partielles pendant plus de 20 ans chez Sky News.

Mid Bedfordshire, jeudi, portera le numéro 40. Ma collègue Tamara Cohen sera à Tamworth.

Il y a eu aussi des drames et des chocs, de la jubilation pour les gagnants et du désespoir et des larmes pour les perdants. Et certaines élections partielles se sont déroulées dans des circonstances extrêmement tristes et poignantes.

Je suis aussi coupable d’erreurs et de gaffes. À un moment donné, peu de temps après qu’elle soit devenue députée, j’ai confondu Angela Rayner avec Jess Phillips. Oups ! Heureusement, l’actuelle leader adjointe du Parti travailliste m’a dit qu’elle était flattée.

Le COVID a frappé après l’élection partielle de Hartlepool en 2021 – « Red Wall COVID » en effet – et j’ai écopé d’une amende pour excès de vitesse en laissant le décompte de Henley lors de l’élection partielle après que Boris Johnson soit devenu maire de Londres en 2008.

Les fesses nues sont apparues sur Sky News lors d’une émission en direct dans le centre-ville d’Eastleigh après une élection partielle dans cette ville en 2013, provoquant des cris frénétiques de « Remettez-moi ! Remettez-moi ! à mon oreille depuis la galerie. « Pourquoi? » J’ai demandé quand je l’avais finalement fait. D’un air penaud, ils me l’ont dit !

Le premier décompte des élections partielles que j’ai couvert pour Sky News était celui de Brent East, un siège anciennement détenu par Ken Livingstone. Le successeur de Red Ken, Paul Daisley, était décédé et Sarah Teather, du parti libéral-démocrate, a arraché le siège aux travaillistes lors de l’élection partielle.

Et voici une anecdote parlementaire dont je n’étais pas au courant à l’époque : la candidate conservatrice était Uma Fernandes. OMS? Eh bien, elle est la mère de Suella Braverman, la ministre de l’Intérieur, et était alors infirmière et conseillère locale à Brent.

Le plus grand choc des élections partielles a été la victoire de George Galloway à Bradford West en 2012, une élection partielle – comme Brent East en 2003 et, plus récemment, Uxbridge et South Ruislip – que les travaillistes avaient plutôt confiance en leur victoire confortable.

Le soir du décompte de Bradford West, j’ai dîné dans un restaurant asiatique chic de la ville avec Gerry Sutcliffe, alors député de Bradford South et ancien ministre travailliste, responsable de la campagne du parti travailliste.

Pendant le repas, un sympathisant travailliste a dit à Gerry : « Votre téléphone ne sonne pas, Gerry. » Imperturbable, il a répondu : « Pas de nouvelle, bonne nouvelle ! » Mais ce n’était pas le cas. C’était une très mauvaise nouvelle. Les travaillistes ont payé le prix de leur complaisance.

Lorsque nous sommes arrivés au décompte, tout le monde dans la salle prédisait une victoire des travaillistes. Mais petit à petit, l’ambiance a changé. J’ai envoyé un texto à George : « Le travail devient nerveux ici, George ! Dis que tu vas très bien. Qu’en penses-tu ? »

« Je pense que je vais gagner, Jon, » répondit-il instantanément.

« Les députés travaillistes et conservateurs le pensent aussi », lui ai-je dit. « J’ai hâte de te voir à la télé. » Je l’ai appelé et je l’ai exhorté à venir au comte et à crier victoire.

Et l’homme connu sous le nom de « Magnifique George », qui n’est jamais du genre à se montrer timide ou à refuser la publicité, est dûment obligé. Il avait transformé une majorité travailliste de près de 6 000 voix en une victoire de son Parti du Respect par plus de 10 000 voix, soit un écart de plus de 50 %.

Les whips travaillistes étaient si furieux qu’il ait gagné qu’ils ont refusé de lui donner un bureau à Westminster et il a donc installé très publiquement un bureau de fortune au milieu de Portcullis House où tout le monde pouvait le voir. Le showman typique George.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Snooze, haggis et des biscuits

Évidemment, la nuit compte, et dure parfois toute la nuit, elle demande de l’endurance.

Ma formule est une sieste en fin d’après-midi à l’hôtel, un repas du soir décent – une spécialité locale lorsque cela est possible, comme la côtelette de Barnsley à Barnsley Central, la fondue du Lancashire à Heywood et Middleton et le haggis à Rutherglen et Hamilton West la semaine dernière – et puis beaucoup d’eau en bouteille et de collations, notamment des biscuits, toute la nuit.

Parfois, comme dans le jumeau de cette semaine élections partielles des Mid-Beds et Tamworthil y a plus d’un chef d’accusation la même nuit.

En 2006, j’étais à Blaenau Gwent, où Owen Smith du Labour – vous vous souvenez de lui ? – perdu face à un candidat travailliste indépendant.

Smith était un ancien producteur et conseiller spécial de la BBC. Je l’ai appelé « le modèle même d’un candidat travailliste moderne », une description que j’ai utilisée à plusieurs reprises. Il est ensuite devenu député de Pontypridd et a combattu Jeremy Corbyn pour la direction du parti travailliste en 2016, mais a été lourdement battu.

Le même soir, Bob Neill rentrait chez lui avec seulement 633 voix dans le siège conservateur de Bromley et Chislehurst, auparavant sûr. Et voici une autre anecdote parlementaire : quels sont les deux hommes politiques de première ligne désormais célèbres qui étaient candidats à cette élection partielle ?

La réponse est Rachel Reeves, aujourd’hui chancelière fantôme du Labour, et Nigel Farage, alors membre de l’UKIP au Parlement européen, dans l’une de ses sept – oui, sept – tentatives infructueuses pour se faire élire au Parlement.

Parmi les candidats retenus aux élections partielles qui sont devenus députés de haut niveau figurent Chloe Smith à Norwich North en 2009, l’ancien soldat Dan Jarvis à Barnsley Central en 2011 – je n’oublierai jamais le cirage de style militaire sur ses chaussures – et Robert Jenrick à Newark en 2014.

Certains députés provoquent leur propre chute.

En 2016, Zac Goldsmith a démissionné et s’est battu lors d’une élection partielle dans sa circonscription de Richmond Park au sujet du projet d’une troisième piste pour l’aéroport d’Heathrow. Il a perdu contre la libérale-démocrate Sarah Olney et je l’ai poursuivi dans la salle après le résultat dans une vaine tentative de l’interviewer.

Certains décomptes peuvent être épuisants. Hartlepool, où j’ai attrapé le COVID mais ne m’en suis rendu compte que le lundi suivant, n’était pas simplement une autre élection partielle que les travaillistes s’attendaient à gagner, mais le décompte était si lent que le résultat n’a été déclaré qu’après 7 heures du matin, la dernière déclaration. au cours de mes 20 années de présence pendant la nuit, cela compte.

« Et c’est en direct! »

La tristesse extrême est survenue lors de trois décomptes d’élections partielles.

Tooting en 2016, après que Sadiq Khan ait succédé à Boris Johnson à la mairie de Londres, est arrivé le jour où Jo Cox a été assassinée dans sa circonscription de Batley et Spen. Old Bexley et Sidcup ont suivi la mort du ministre populaire James Brokenshire et Southend West a été le résultat du meurtre de Sir David Amess.

De nos jours, les décomptes se déroulent souvent dans d’immenses salles de sport ou centres de loisirs. Il y a quelques années, si le centre de loisirs avait un bar, Nigel Farage et ses copains buveurs deviendraient de plus en plus bruyants et bruyants au fur et à mesure que le décompte avançait.

Le lieu de décompte le plus inhabituel a eu lieu pour les élections partielles de Stretford et Urmston l’année dernière, dans une suite d’hospitalité située dans la tribune Sir Alex Ferguson sur le terrain de football d’Old Trafford de Manchester United.

Dans mon direct de 22 heures juste après la fermeture du scrutin, invitant les téléspectateurs à veiller tard et à regarder notre reportage, j’ai dit quelque chose que j’avais toujours voulu dire sur Sky News. Imitant la légende des commentateurs de Sky Sports, Martin Tyler, j’ai déclaré : « Et c’est en direct ! » La galerie a adoré !

Certaines élections partielles portent sur des questions nationales, comme la colère des électeurs face à la tentative de Boris Johnson de dissimuler le « party-gate », tandis que dans d’autres, une question locale domine et est décisive.

Cela s’est produit en juillet à Uxbridge et South Ruislip, l’autre ancienne circonscription de Boris Johnson. Cette fois, les espoirs de victoire des travaillistes ont été anéantis lors de ce qui est devenu l’élection partielle d’ULEZ.

Arrivé au décompte, j’ai demandé au directeur du scrutin ce qu’il en pensait. « Au début, les travaillistes pensaient qu’ils gagneraient confortablement cette élection partielle », a-t-il déclaré. « Mais ils ont sérieusement sous-estimé l’impopularité d’ULEZ. » Comme il avait raison.

À Rutherglen la semaine dernière, le résultat n’a jamais fait de doute. Le seul problème était de savoir quelle serait l’ampleur de la victoire du Labour. Cela s’est avéré être une victoire de plus de 20 % contre le SNP et pourrait s’avérer être un moment décisif dans la bataille pour les prochaines élections générales.

Alors, les élections partielles sont-elles importantes ou sont-elles simplement un divertissement et un sport divertissant pour les spectateurs ?

Lorsque les partis au pouvoir perdent, ils prétendent que non et les rejettent en guise de vote de protestation. Et c’est certainement vrai dans une certaine mesure.

Mais si Rutherglen constitue bel et bien un tournant et que les travaillistes font un retour spectaculaire en Ecosse, remportant 20, 30 voire 40 sièges et plaçant Sir Keir Starmer fermement sur la route du 10 Downing Street, on s’en souviendra très longtemps.

Je me souviens cependant de toutes les élections partielles que j’ai couvertes, certaines importantes, d’autres moins importantes. Mais la nuit, les décomptes du jour au lendemain peuvent être passionnants, exaltants, surprenants et formidables en direct.

Alors veillez tard jeudi pour une autre élection spéciale partielle de Sky News.