Une boîte de biscuits est déposée sur le marchepied d’une ambulance à l’extérieur d’une maison de retraite avec une note pour les secouristes qui la gèrent: «Vous êtes incroyable! Oui toi! »

Un sac se trouve au bord d’une fontaine avec des dizaines de pièces de monnaie en cuivre et un autre message, pour quiconque passe par là et a envie d’en jeter un: «Prends un sou. Faire un vœu! J’espère que vos rêves se réaliseront.

C’est le monde de Sparks of Kindness, une communauté en ligne de personnes qui font tout leur possible pour mettre un sourire sur le visage des autres à travers de bonnes actions petites mais touchantes, en particulier en période tumultueuse de pandémie, de manifestations et de division politique.

«Il y a tellement de mal dans le monde, et c’est un peu ce dont nous entendons parler», a déclaré Debbie McFarland, une photographe de 53 ans de Peachtree City, en Géorgie, qui a fondé le groupe sur Facebook. «Mais j’ai trouvé qu’il y a tellement de gens qui veulent faire le bien – ils ne savent tout simplement pas par où commencer.»

C’est là qu’intervient Sparks of Kindness. Il contient des listes d’idées «d’étincelles», ou de petites gentillesse que les gens peuvent faire, comme remercier un enseignant avec des bonbons ou laisser des livres à colorier dans une salle d’attente d’hôpital.

Les utilisateurs partagent leurs idées et leurs histoires sur le forum. Parmi eux:

– «J’ai apporté des fleurs au voisin. Elle avait soigné un ami malade et pensait qu’elle pouvait utiliser un peu de joie.

– «J’ai donné 20 $ au gars en face de moi car son débit n’a pas abouti. Mon urgence de 20 $ m’a été utile … il m’a serré dans ses bras, donc je peux avoir Covid, mais il a été très reconnaissant!

– «J’ai apporté de la soupe chaude et des biscuits à une maman malade à côté.»

McFarland a déclaré qu’elle encourage les gens à faire des «étincelles» lorsqu’ils luttent dans leur propre vie. Cela les aide à faire face à leurs propres traumatismes.

Elle aime laisser des notes dans les magasins pour que les autres les trouvent – dites: «Tu es belle comme tu es» dans l’allée des cosmétiques, ou «Cela aussi passera. Accrochez-vous »parmi les remèdes contre le rhume et la grippe.

Une fois, McFarland a regardé dans une épicerie une femme fatiguée en gommage médical avec trois jeunes enfants en pleurs à la remorque tomber sur l’un de ces pick-me-ups. Elle regarda autour d’elle, éclata d’un sourire et glissa le mot dans sa poche.

Elle aime aussi l’histoire d’une femme qui a mis la couette de sa fille de 4 ans dans la machine à laver d’une laverie automatique, pour se rendre compte qu’elle n’avait pas d’argent pour le sèche-linge. Presque par magie, un sac de quartiers laissé par un membre du groupe s’est matérialisé. Après que la femme est allée sur le groupe Facebook et a posté ses remerciements, un autre membre lui a acheté un nouveau sèche-linge.

McFarland encourage les gens à garder les yeux ouverts face à des actes de gentillesse aléatoires, comme aider une personne âgée qui a du mal à faire ses courses dans le coffre. Mais elle veut aussi qu’ils fassent du bien avec la planification et l’intention – «des actes de gentillesse délibérés», comme elle le dit.

«Lorsque vous faites votre liste de choses à faire pour la journée ou la semaine, vous pensez à où vous allez ce jour-là», dit-elle. «Si vous allez à l’atelier de pneus, un paquet de biscuits.… Ou si vous savez que vous allez à l’école, peut-être prendre un chocolat chaud pour le brigadier.

Lancé il y a plusieurs années, Sparks of Kindness est passé à quelque 5 000 membres dans une quarantaine de pays, selon McFarland. L’intérêt s’est accru pendant la pandémie, avec environ 500 nouvelles personnes qui se sont jointes depuis le début.

«Pendant cette pandémie, je pense que les gens commencent à se rendre compte que … chaque personne avec laquelle vous entrez en contact mène une sorte de bataille, qu’il s’agisse de rendez-vous ou d’attentes non satisfaites des autres, de santé ou d’intimidation ou quoi que ce soit d’autre», a déclaré McFarland . «Tout le monde fait face à une bataille, et si vous pouvez obtenir une petite étincelle pour allumer un espoir en eux, alors cela fait quelque chose en eux.

