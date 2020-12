Lorsqu’une manifestation de protestation contre la loi d’amendement de la citoyenneté a eu lieu dans la ville de Shaheen Bagh à Delhi pendant des semaines, le biryani est devenu un point d’attaque pour discréditer les manifestations menées par les femmes. Cela fait près d’un an que des manifestations n’ont pas eu lieu pendant les froides nuits d’hiver, mais des jibes de biryani sont toujours en cours. Comme à Sepetmber, Yogi Adityanath, ministre en chef de l’Uttar Pradesh, a déclaré que le ministre en chef de Delhi, Arvind ‘Kejriwal, «nourrissait Biryani aux manifestants de Shaheen Bagh» lors d’un de ses discours de campagne dans la capitale.

Biryani a été utilisé presque comme synonyme pour suggérer que les manifestations ont été payées et prévues pour répandre la discorde et la désinformation sur la CAA parmi les masses.

Et maintenant, en protestant contre le camp de fermiers du Pendjab et de l’Haryana à la frontière de Delhi, c’est une sorte de javu qui a lieu pendant que le «biryani» est servi aux manifestants. Ces derniers jours, des allégations ont été faites selon lesquelles les manifestations paysannes ont été provoquées par des éléments «anti-nationaux» et l’idéologie de Khalistani. Alors que des vidéos sont partagées des manifestants recevant un plat de riz qui ressemble à du biryani, il est à nouveau attaqué en tant que nourriture « anti-nationale ».

Les personnes opposées aux manifestations appellent cela une reprise des manifestations de Shaheen Bagh, tandis que d’autres rejettent les tentatives de discréditer les manifestations avec un débat biryani.

Shaheenbaugh 2.0 Wahi biryani, embouteillage de route wahi Govt keh rahi hai façon structurée mein baat karo, nous sommes prêts à parler des manifestants du centre Kejriwal keh rahe hai se baat kare. Le même script. – Sonalika Kumar (@sonalika_kumar) 30 novembre 2020

RW Hindus: Les Biryani existaient en Inde avant les Moghols. RW Hindus aussi: C’est donc Biryani, alors c’est définitivement Jihad. – Poisson-chat Corona (@CatfishCorona) 30 novembre 2020

Ça a l’air délicieux maintenant Biryani devient un plat anti-national – Navneet Singh Randhawa (@ ChrisAn23283462) 30 novembre 2020

Shaheen Bagh Caterers a récupéré le poste … – Vikas Raina () (@VikasInExile) 30 novembre 2020

Dans une autre tentative pour remettre en question la crédibilité des manifestations paysannes, l’acteur Kangana Ranaut a affirmé sur les réseaux sociaux que Bilkis, 90 ans, des manifestations de Shaheen Bagh à Delhi, mieux connu sous le nom de « Dadi », était loué pour apparaître. dans les manifestations pour « Rs 100 ». Tout a commencé lorsque des images de Bilkis Bano, le manifestant de Shaheen Bagh qui figurait sur la liste des 100 personnes les plus influentes du magazine Time en 2020, ont été partagées avec l’image d’une autre vieille femme.

Kangana a ensuite supprimé le message après des réactions négatives sur les réseaux sociaux.

Pendant ce temps, un tronçon de la route nationale à la frontière de Singhu s’est transformé en méga cuisine vendredi soir, tandis que les agriculteurs épuisés campaient sur la route avec leurs tracteurs et préparaient le dîner après une longue journée de protestation. Même lorsque la police les a autorisés à entrer dans la capitale nationale, les paysans ont refusé de déménager sur les terres de Nirankari à Burari, où on leur a demandé de continuer leur agitation contre les lois agricoles du Centre.

Certains des fermiers qui protestaient ont affirmé qu’ils attendaient d’autres emprisonnés à Haryana. Les tracteurs agricoles étaient chargés de rations et d’autres denrées alimentaires. Dans la soirée, l’autoroute était éclairée par la lueur chaude des cuisinières à gaz sur lesquelles ils cuisinaient divers plats, tels que des parathas, du daal et du riz rajma.

On pouvait voir la générosité des fermiers agités lorsqu’ils servaient de la nourriture aux manifestants, aux passants et à tous ceux qui en faisaient la demande. Ils transportaient également du lait dans de grands récipients qui étaient immédiatement bouillis et consommés avec de la nourriture. Après une longue journée de protestation, les agriculteurs ont installé les systèmes de musique à bord de chariots tracteurs joliment décorés et ont chanté et dansé sur des chansons.

Pour info, le biryani est un plat de riz cuit avec des herbes et du mouton ou du poulet et est courant dans les familles musulmanes, préparé lors d’occasions festives. Bien que des variétés végétariennes existent, les amateurs de biryani nient son existence et préfèrent l’appeler pulao.