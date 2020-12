Alors que la nourriture sans contact est devenue la norme au cours de l’année frappée par la pandémie, la plate-forme de livraison en ligne Swiggy a déclaré mardi qu’une certaine forme de biryani était commandée plus d’une fois par seconde, tandis que les plats cuisinés à la maison étaient l’un des articles les plus transportés en 2020.

Le poulet biryani a réaffirmé sa place de plat préféré de l’Inde. Pour chaque veg biryani, il y avait six commandes de poulet biryani.

Plus de 3 lakh nouveaux utilisateurs ont fait leurs débuts à Swiggy en commandant un poulet biryani, selon les données de la cinquième édition de l’analyse annuelle ‘StatEATstics’ de Swingy.

«Alors que nous avons livré 5 fois plus de commandes à des adresses ‘Domicile’ que des adresses ‘Travail’ entre janvier et mars, ce nombre est passé à 9 fois plus de commandes à domicile que de commandes de travail en avril et mai», indique le rapport.

Manquant de cappuccinos de bureau et de masala chais alors qu’ils travaillaient à domicile, des milliers d’utilisateurs assidus de Swiggy ont commandé des variétés de thé et de café.

Swiggy a également livré plus de deux commandes de lakh pani puri après le verrouillage.

La société a lancé «Swiggy HealthHub» en août, une sélection de produits alimentaires sains.

Alors que les utilisateurs de la région de la capitale nationale (RCN) commandaient les repas les plus sains, les Bangaloriens ont montré une grande détermination à être en bonne santé. À 130%, la ville a enregistré la plus forte augmentation des commandes d’aliments sains sur Swiggy HealthHub.

Les gens ont mangé en moyenne 342 calories au dîner. Les déjeuners contenaient moins de 350 calories, tandis que le petit-déjeuner, le repas le plus important de la journée, a vu les gens consommer en moyenne 427 calories.

Swiggy Instamart, son service d’épicerie instantanée et de livraison de produits essentiels, a livré plus de 75 000 kg d’oignon.

« Notre demande de livraison la plus courte est venue de quelqu’un à Bangalore et a parcouru 600 mètres pour collecter un bidon d’eau vide chez lui et l’échanger contre un plein au magasin ».

«Pendant ce temps, notre plus longue livraison a duré 39 km à Kolkata et impliquait la livraison d’une carte SIM», a déclaré Swiggy.