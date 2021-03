En août dernier, Birx est allé sur CNN et a reconnu une vérité qui était évidente pour tous ceux qui ne buvaient pas le Trump Kool-Aid – que le coronavirus était «répandu» dans les zones «à la fois rurales et urbaines», et «c’est pourquoi nous continuons en disant, peu importe où vous vivez en Amérique, vous devez porter un masque et vous éloigner socialement, faire les articles d’hygiène personnelle. » Mais ces commentaires ont déclenché Trump, qui, selon elle, l’a appelée pour lancer une «conversation inconfortable» qui était à la limite de la menace.

« [Trump is] si attentif à la littérature scientifique, aux détails et aux données. Je pense que sa capacité à analyser et à intégrer les données issues de sa longue histoire en affaires a vraiment été un réel avantage »- ce sont des trucs choquants et hackers de la part du Dr Birx. pic.twitter.com/c2phsRYaJs

Pour citer l’exemple le plus notoire, le documentaire sur le coronavirus de CNN a été diffusé presque exactement un an après jour après que Birx est allé sur le Christian Broadcasting Network (CBN) et a loué avec effusion Trump comme étant « si attentif à la littérature scientifique, aux détails et aux données » dans un clip qui était alors viral et est redevenu viral avec la nouvelle interview de Birx.

