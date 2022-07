Birmingham obtient son moment de peur avant les Jeux du Commonwealth

Une alarme incendie s’est déclenchée dans la plus grande gare de Birmingham, provoquant beaucoup de panique mardi après-midi avant les Jeux du Commonwealth avant qu’elle ne se révèle fausse.

Les passagers d’un train Londres-Birmingham ont vécu des moments d’anxiété lorsque l’autocar s’est soudainement arrêté avant d’entrer sur le quai de la gare de Birmingham New Street.

Le personnel du train a annoncé que l’alarme incendie s’était déclenchée à la gare, qui a accueilli 45,6 millions de passagers entre avril 2019 et mars 2020 et est l’une des gares les plus fréquentées du pays.

Il a également forcé une évacuation de toute la gare et a également entraîné des perturbations de train d’une durée de plus de 45 minutes.

Un sentiment de calme a été rétabli lorsqu’il a été annoncé qu’il s’agissait d’une fausse alerte, laissant les passagers bloqués avec un sourire narquois.

Les XXIIe Jeux du Commonwealth devraient débuter vendredi à Birmingham.

