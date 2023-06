Birmingham Classic: Harriet Dart porte les espoirs britanniques en quart de finale après avoir battu Anhelina Kalinina | Actualités Tennis

Harriet Dart a continué à porter les espoirs britanniques au Rothesay Birmingham Classic en battant Anhelina Kalinina pour une deuxième semaine consécutive pour se qualifier pour les quarts de finale.

Dart a reçu une wild card à Wimbledon plus tôt dans la journée et a célébré avec style en remportant une victoire 6-3 3-6 6-1 sur la cinquième tête de série ukrainienne.

La n ° 4 britannique, qui a joué avec une amygdalite, a battu Kalinina à Nottingham la semaine dernière alors qu’elle se dirigeait vers les quarts de finale et cette victoire lui assure sa deuxième place consécutive en quart de finale.

Image:

Dart a battu sa compatriote britannique Jodie Burrage au premier tour





Elle affrontera la quatrième tête de série Anastasia Potapova ou Caty McNally dans les huit derniers vendredi alors qu’elle poursuit son impressionnante préparation pour SW19, où elle est désormais assurée d’une place dans le tableau principal.

« Je m’attendais toujours à une bataille, j’ai bien joué la semaine dernière et je savais qu’elle élèverait son niveau. Les courts sont un peu plus rapides ici, donc j’ai juste dû m’adapter un peu plus », a-t-elle déclaré.

« Je suis juste très content d’avoir terminé.

« Je l’ai un peu utilisé, j’ai joué pas mal de matchs longs, pas par choix, mais ça arrive. J’aime toujours revenir à Birmingham, c’est assez génial.

« J’adore jouer sur gazon et j’adore jouer devant les supporters locaux et j’aime le plus ces quelques semaines. »

La n ° 134 mondiale, qui a battu sa compatriote britannique Jodie Burrage au premier tour, a pris une avance de 3-0, mais seulement après avoir sauvé sept balles de break lors de ses deux premiers jeux de service.

Il a fallu 23 minutes à Kalinina pour sortir de la marque, mais rien n’a pu arrêter Dart qui a remporté le premier set 6-3.

Image:

Un deuxième set beaucoup plus serré s’est produit avant que Kalinina ne sente son opportunité dans le sixième jeu de service d’avancer 4-2 et de forcer un décideur.

Mais Dart s’est regroupé et a couru sans faute dans le set décisif, avec des balles de match à 5-0.

Kalinina l’a fait servir, mais cela n’a posé aucun problème pour le Britannique, au grand plaisir de la foule du prieuré d’Edgbaston.

Tôt dans la journée, Linda Fruhvirtova a progressé dans les quarts de finale après que l’adolescente très appréciée ait battu Bernarda Pera 6-1 7-6 (7-3).

la Chine Zhu Linqui a battu Katie Boulter le premier jour, a également poursuivi son beau tournoi avec une victoire sur la troisième tête de série Magda Linette par un score de 6-3 6-0.

Tête de série Barbora Krejcikova a commencé son séjour à Birmingham avec une victoire 6-3 6-3 sur Cristina Bucsa au premier tour.