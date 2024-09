Birmingham City vs Wrexham : le derby des célébrités de l’EFL et une bataille pour les fans américains

L’expression « Monday Night Football » n’est peut-être pas étrangère aux affrontements de poids lourds, mais voir un grand joueur de la NFL affronter Deadpool doit être une première.

Il s’agit de Tom Brady face à Ryan Reynolds, les gros dépensiers de la League One affrontant le Hollywood FC – ou tout simplement, Birmingham City contre Wrexham.

Peu importe la manière dont on aborde un match récemment décrit sur X par le copropriétaire de Wrexham, Rob McElhenney, comme « un véritable coup d’éclat », la confrontation de lundi soir est un événement majeur sur et en dehors du terrain. Deux clubs qui sont l’incarnation même du football mondialisé s’affronteront dans un affrontement à guichets fermés qui sera diffusé en direct des deux côtés de l’Atlantique.

« Un match de très, très haut niveau », a déclaré Dan Weinberg, vice-président exécutif de CBS Sports, avant le match d’accueil de Birmingham contre Wrexham, qui sera diffusé sur deux chaînes dans le cadre de l’accord de quatre ans du réseau avec la Ligue anglaise de football (EFL).

« Nous avons diffusé tous les matchs de Wrexham cette saison et nous continuerons à nous appuyer sur eux autant que possible. Il est impossible de les ignorer dans ce pays avec l’influence des célébrités dont ils bénéficient et la visibilité de Ryan et Rob. Nous sommes enthousiasmés par la croissance de leur notoriété sur le marché. »

« Ces deux clubs ont des propriétaires qui ont une très bonne réputation dans ce pays. »

Il n’y a pas si longtemps, peu de gens auraient sourcillé au Royaume-Uni à propos de cette rencontre anglo-galloise, sans parler des États-Unis. Les deux clubs ont très peu d’histoire commune, à part le million de livres sterling payé par City pour Bryan Hughes en 1997, qui reste le montant record du transfert de Wrexham.

Mais aujourd’hui, le pouvoir de la célébrité, ainsi que les promotions consécutives de Wrexham et la relégation surprise de Birmingham en mai dernier, signifient que ce match de League One comporte beaucoup d’intrigues.

La star de Deadpool, Reynolds, et McElhenney, grâce au succès du documentaire primé aux Emmy Awards Welcome to Wrexham, ont transformé un club autrefois provincial en une sensation mondiale avec deux tournées de pré-saison réussies en Amérique du Nord à leur actif.

Birmingham n’est pas moins fascinant grâce au rachat en 2023 par Knighthead, la société d’investissement américaine dirigée par le copropriétaire Tom Wagner et soutenue par l’investisseur minoritaire Brady, sept fois champion du Super Bowl.

La relégation à la fin de leur première saison ne faisait certainement pas partie du scénario, mais elle n’a rien fait pour atténuer les immenses ambitions du groupe, qui incluent la construction d’un nouveau stade après l’achat d’un terrain de 60 acres à environ un mile de St Andrew’s.



L’ancien quarterback de la NFL Tom Brady est devenu actionnaire minoritaire à Birmingham en 2023 (Beatriz Velasco/Getty Images)

City n’a clairement pas l’intention de rester longtemps en troisième division, à en juger par les 20 millions de livres sterling (26 millions de dollars) dépensés en transferts cet été. Environ la moitié de cette somme aurait servi à arracher l’attaquant Jay Stansfield des griffes de Fulham, Birmingham ayant déboursé entre 12 et 15 millions de livres sterling avant les bonus.

Pour mettre ce chiffre en contexte, le précédent record payé par un club de cette division avant la récente fenêtre était les 4 millions de livres sterling payés par Sunderland pour l’attaquant de Wigan Athletic Will Grigg.

Le copropriétaire de Wrexham, McElhenney, se souviendra sans doute de cette signature particulière en raison de son apparition importante dans la deuxième saison de Sunderland ‘Til I Die, la série Netflix qui a donné à l’acteur comique l’idée d’acheter un club de football.

Son équipe n’a pas non plus été en reste en matière de recrutement. Les 2 millions de livres dépensés pendant la période estivale ont représenté une dépense sans précédent pour Wrexham, rendue possible par les revenus annuels de la saison dernière qui ont dépassé la barre des 20 millions de livres. Des sponsors de premier ordre, comme United Airlines, ont largement contribué à ce chiffre record du club.

Les deux camps sont entrés dans l’ambiance lors de la préparation de la rencontre très attendue de lundi, avec Wrexham faisant appel à l’aide d’Eli Manning, un rival de longue date de Brady dans la NFL.

En réponse au fait que Manning ait enfilé le maillot de l’équipe du club gallois, Brady s’est rendu sur X et Instagram – où ses abonnés combinés s’élèvent à 18 millions – avec une vidéo effrontée mettant en vedette l’un de ses précieux trophées du Super Bowl qui se termine par un appel à McElhenney pour « éduquer les fans de Wrexham juste un peu sur l’histoire de la NFL ? »

AJ Swoboda, directeur général du cabinet de renseignement sportif Twenty First Group, estime que Wrexham est un excellent exemple de la manière d’exploiter le marché américain à long terme.

« Des personnalités de premier plan comme Tom Brady ou Ryan Reynolds contribueront toujours à mettre les clubs sous les projecteurs », dit-il. « Surtout sur des marchés encombrés ou étrangers comme les États-Unis.

« Mais, alors que les propriétaires célèbres génèrent un buzz à court terme, l’engagement des fans à long terme nécessite un succès sportif durable et des stratégies de marketing intelligentes, en grande partie numériques.

« La série documentaire Welcome to Wrexham a été essentielle pour développer la base de fans mondiale de Wrexham, mais les propriétaires du club ont ensuite soutenu ces efforts en améliorant les performances sportives matérielles. »

Il cite comment une analyse des données de Google Trends au cours de l’année dernière montre que Wrexham a suscité 22 fois plus d’intérêt aux États-Unis que Birmingham et 1,4 fois celui de ses voisins de Premier League, Aston Villa, même si ces derniers se sont qualifiés pour la Ligue des champions.

« L’attrait et le statut de Tom Brady devraient continuer à susciter l’intérêt pour Birmingham City sur de nouveaux marchés », ajoute Swoboda. « Mais, comme pour Wrexham, cette attention doit se traduire par un engagement plus profond des fans. La propriété minoritaire par des célébrités n’est plus aussi unique qu’elle l’était auparavant. »



Rob McElhenney et Ryan Reynolds sont devenus propriétaires de Wrexham en 2020 (Gilbert Flores/Variety via Getty Images)

Comme l’a clairement indiqué le copropriétaire de Wrexham, McElhenney, en taguant Brady sur X, l’affrontement de lundi soir sous les projecteurs de St Andrew’s a tous les ingrédients pour être un cracker – mais, peut-être que leur plus grande bataille est à venir.

Dans un rapport récent intitulé Connecting and Winning US Fandoms: A Guidebook For European ClubsSelon le groupe CLV, spécialiste des données sur les fans, 36 millions de fans de football basés aux États-Unis, soit 44 %, ne savent toujours pas quelle équipe soutenir. Le PDG du groupe, Neil Joyce, estime qu’un montant potentiel de 1,1 milliard de dollars est en jeu.

Les grands clubs de Premier League ou les membres de l’élite européenne, comme le Real Madrid, Barcelone et le Paris Saint-Germain, devraient s’accaparer une part importante de cette manne, mais Joyce pense également que les clubs avec des propriétaires célèbres de premier plan, comme Wrexham et Birmingham, peuvent gagner une part du gâteau.

« L’histoire de Wrexham est phénoménale », dit-il. « Elle comprend un élément de outsider, un club au bord de l’extinction qui commence à se frayer un chemin vers le succès. Les Américains adorent ce genre d’histoire. »

« Ensuite, il y a la mesurabilité de tout cela. United Airlines, l’une des plus grandes compagnies aériennes au monde, figure sur les maillots. Ce genre de lien fait une énorme différence. J’étais sur un vol avec United plus tôt cet été et ils distribuaient le sac (de toilette gratuit) avec le pyjama Wrexham.

« Ce n’est pas seulement une question de match. Ce sont les personnalités qui l’entourent. Regardez comment Taylor Swift a amené de nouveaux fans à la NFL (son partenaire Travis Kelce joue pour les Chiefs de Kansas City) de la même manière que Ryan Reynolds a amené des fans de Deadpool à Wrexham.

« Étant donné le nouvel accord sur les droits de l’EFL (avec CBS), Wrexham sera beaucoup plus exposé aux fans de sport aux États-Unis. Ils peuvent en profiter. Même chose pour Birmingham, avec sans doute le meilleur de la NFL de tous les temps. »

« Regardez les investissements sportifs de Tom Brady. Il a l’équipe NFL des Las Vegas Raiders, il a une équipe WNBA (Las Vegas Aces). Là encore, je m’appuierais sur ces fans et je les emmènerais dans l’aventure avec Birmingham également. »

Comme le souligne Joyce, pour percer sur le marché du sport américain, il est essentiel que CBS Sports devienne le nouveau foyer de l’EFL. Avec plus de 250 matchs diffusés en direct sur le réseau par saison pendant au moins les quatre prochaines années, l’exposition potentielle est énorme.

CBS ne révèle pas publiquement les chiffres d’audience pour les matchs individuels, mais le vice-président exécutif Weinberg dit qu’il a été « vraiment, vraiment satisfait de l’audience du premier mois ».

Il estime qu’un facteur clé dans la curiosité croissante des Américains pour l’EFL est le système de promotion et de relégation qui voit les clubs potentiellement monter et descendre dans la pyramide, comme la façon dont Birmingham est tombé en League One en mai dernier et est maintenant déterminé à rebondir directement.

« Le marché américain a adopté cette idée », explique Weinberg, qui insiste sur l’importance de présenter les 72 équipes de l’EFL. « C’est captivant et spectaculaire. »



La tentative de Birmingham de revenir directement en Championship est l’intrigue principale de leur saison (Cameron Smith/Getty Images)

Ces dernières années, de nombreux investisseurs américains se sont impliqués dans l’EFL. À Noël dernier, 22 des 72 équipes étaient détenues à 100 % ou avaient des investisseurs minoritaires d’outre-Atlantique. Quatorze d’entre elles avaient accepté de nouveaux investissements depuis le rachat de Wrexham en 2021.

« Ce que Wrexham a fait de manière brillante, c’est la mondialisation et la diversification », explique Laurie Pinto, spécialiste du financement du football et des acquisitions de clubs. « C’est plus facile à dire qu’à faire. (Le directeur de Wrexham) Shaun Harvey et d’autres devraient en être grandement récompensés. »

« Beaucoup de gens pensent pouvoir faire la même chose. C’est là le défi : tenter de faire avancer le projet à l’échelle mondiale avec des partenaires situés hors du Royaume-Uni pour diversifier les sources de revenus. »

Lorsqu’on lui demande s’il pense que les années à venir attireront encore plus d’investissements en provenance d’Amérique du Nord, Pinto répond : « Oui, il y a beaucoup plus d’intérêt. La plupart de ces propriétaires américains pensent à l’échelle mondiale et ils investissent de l’argent.

« Le sport américain coûte cher : si vous voulez acheter une équipe de basket-ball, de NFL ou de baseball, cela coûte des milliards. »

Alors que les États-Unis accueillent la Coupe du monde 2026 aux côtés du Canada et du Mexique, l’analyste des médias sportifs Larry Johnson estime que le nouvel accord de télévision de quatre ans signifie que les clubs de l’EFL sont dans une position privilégiée pour en bénéficier.

« Les données d’audience des deux dernières Coupes du monde montrent une augmentation de la popularité (aux États-Unis) des sports en Europe », dit-il. « Ils ont fait beaucoup pour la Liga et la Premier League, et même un peu pour la Bundesliga.

« Tout semble indiquer que la prochaine Coupe du monde devrait faire grimper les statistiques en Premier League et en EFL. Wrexham a l’opportunité de faire quelque chose de vraiment spécial, surtout s’il est promu cette année. »

« Wrexham attire déjà beaucoup de monde. Ils ont eu un match amical contre Chelsea (en juillet 2023) sur ESPN, l’un des plus grands réseaux câblés. Il a attiré 300 000 téléspectateurs. C’est comparable à un match de la Major League Soccer sur le même réseau. »

Comme cela est peut-être inévitable à une époque où les matchs de saison régulière de la NFL et de la Ligue majeure de baseball se jouent à Londres, il a été question que la Premier League ou l’EFL fassent peut-être la même chose en déplaçant des rencontres ponctuelles aux États-Unis.

Une telle démarche serait extrêmement controversée. Courrier quotidien Si cet été, on a suggéré que Birmingham et Wrexham étaient en pourparlers sur un éventuel échange, Reynolds, né au Canada, a très vite nié cette histoire avec véhémence.



Le profil international de Wrexham a donné lieu à des matches amicaux de haut niveau contre les géants de la Premier League, Chelsea (Lyndsay Radnedge/ISI Photos/Getty Images)

Néanmoins, de telles discussions persistent, Joyce du groupe CLV estimant que cela pourrait aider une compétition européenne à prendre le dessus en attirant les fans.

Il déclare : « Les gains monétaires et les tentatives de conquête du marché seraient beaucoup plus faciles si les clubs européens jouaient des matchs compétitifs aux États-Unis. Il y a plus d’un milliard de dollars en jeu. »

Ces discussions sur l’augmentation du nombre d’audiences et la réalisation du potentiel sont bien sûr réservées aux dirigeants. Sur le terrain, tout ce qui comptera lundi soir, ce seront les trois points.

Dan Scarr a rejoint Wrexham cet été en provenance de Plymouth Argyle, où il a remporté le titre de League One en 2023. Il est un fan de Birmingham de longue date qui a passé trois ans dans l’équipe de joueurs de St Andrew’s après être arrivé tard dans le jeu professionnel à 22 ans.

« Ce qui se passe là-bas est fou », raconte le défenseur L’Athlétique« C’est bon pour la ville et, en tant que fan de Birmingham City, c’est génial pour eux. L’ambiance sera électrique et ce sera à guichets fermés. Il y a aussi le droit de se vanter entre les propriétaires, tous deux étant américains et ce genre de choses.

« Mais nous voulons mettre un terme à cette parade (de conquête du titre). Tout le reste n’a plus d’importance. »

