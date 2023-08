Birmingham City se lance dans un partenariat UNDEFEATED

Quand vous pensez au streetwear branché, la première chose qui vous vient à l’esprit n’est probablement pas Birmingham, en Angleterre. Mais c’est exactement le lien qu’a établi le partenariat improbable entre Birmingham City et UNDEFEATED.

Fin juillet, le club de championnat a annoncé UNDEFEATED comme nouveau partenaire et sponsor principal. De plus, il a été annoncé que la marque de streetwear agirait en tant que directeur de la création pour tous les futurs projets de marchandise et de marketing.

La société a été fondée en 2002 à Los Angeles et exploite 23 magasins dans le monde. Ils ont déjà collaboré avec de grandes marques telles que Nike, Disney, Apple et la NFL, NHL, NBA, MLB et MLS. Ils ont même récemment développé une ligne avec l’USWNT.

Dans le cadre de ce partenariat, le logo à cinq marques de la marque apparaîtra sur les tenues du club cette saison (voir photo ci-dessus). C’est la première fois que le même sponsor apparaîtra sur les maillots City hommes et femmes.

Birmingham City x UNDEFEATED Partnership un couple étrange

De nos jours, de nombreux sponsors de maillots sont des sociétés financières, des compagnies aériennes ou des sociétés de paris. Mais UNDEFEATED est surtout connu pour ses baskets personnalisées. Le jumelage avec un club historique, mais ces derniers temps principalement de division inférieure, est certainement un froncer les sourcils.

Le co-fondateur/copropriétaire UNDEFEATED, James Bond (en réalité, c’est son nom), avait ceci à dire : « La partie passionnante de ce partenariat unique est la façon dont nous pouvons rejoindre notre marque, de manière authentique grâce à une association profonde, avec un organisation sportive professionnelle de premier plan. Cela nous permet d’évoluer au-delà de la catégorie streetwear et de grandir authentiquement à travers le sport. Depuis le premier jour, UNDEFEATED est une marque que les athlètes portent en action, vers et depuis l’installation, donc être sur les maillots et le terrain est authentique dans l’ADN de notre marque «

Jusqu’à présent, la collaboration a produit des kits et des vêtements d’entraînement relativement banals. Des trucs de base avec les logos des sponsors ornant certains équipements Nike standard. Les images promotionnelles mettant en vedette certains des vêtements de style de vie ne sont pas vraiment accrocheuses non plus :

Au fur et à mesure que le partenariat progresse, il sera intéressant de voir si d’autres designs intéressants commencent à apparaître. Comme UNDEFEATED est un collaborateur existant de Nike, cela pourrait faire passer le BCFC à l’extrémité la plus créative du spectre de conception des kits du géant du sport. Et ce serait certainement une évolution bienvenue.

Mais est-ce que l’équipement Blues commencera à imprégner les rues du monde entier, partout où se trouvent les enfants cools ? Seul le temps nous le dira.

Photos : Birmingham City FC