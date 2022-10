Birmingham: Blues 4 All parraine Brandon Khela avant l’événement Raise Your Game Rovers alors que Sai Sachdev fait ses débuts pour Sheffield United | Nouvelles du football

Le groupe de supporters de Birmingham City, Blues 4 All, prend la décision rare de parrainer Brandon Khela, membre de l’équipe première.

Le milieu de terrain sikh-punjabi Khela a signé des mandats seniors à St Andrew’s plus tôt cet été, devenant le premier sud-asiatique britannique à signer un contrat professionnel avec Birmingham City.

S’adressant exclusivement à Sky Sports Nouvelles à l’époque, Blues 4 All, qui est affilié à la campagne Fans for Diversity, a décrit la nouvelle comme “énorme” – et une occasion capitale pour les gens du monde entier.

Le groupe a décidé de parrainer la gardienne de Birmingham City Women’s Lucy Thomas cette saison après avoir été inspiré par le club de supporters des Punjabi Rams, qui Sky Sports Nouvelles ont révélé qu’ils prolongeaient leur parrainage de l’ailier Kira Rai pour une cinquième saison.

Et Blues 4 All a également saisi l’occasion de parrainer Khela, le président du groupe Micky Singh expliquant pourquoi ils sont si désireux de soutenir le talentueux jeune de 17 ans.

“Je soutiens les Blues depuis plus de 60 ans et j’ai attendu très longtemps pour voir un enfant punjabi monter dans les rangs ici au Birmingham City Football Club”, a déclaré Singh. Nouvelles de Sky Sports.

“Brandon est un joueur avec beaucoup de potentiel et n’est que l’un des rares jeunes d’origine sud-asiatique à essayer de percer.

“C’est un énorme mérite pour les Blues, qui soutiennent les talents malgré la réponse douloureusement lente du football pour lutter contre la sous-représentation sud-asiatique dans le football professionnel masculin et féminin.”

Singh: Khela et Sachdev offrent une “croyance authentique”

Le milieu de terrain central Khela a joué aux côtés du jeune de Sheffield United Sai Sachdev au niveau de la jeunesse anglaise au cours de l’été.

L’international anglais U18 Sachdev vient de profiter d’un week-end qu’il n’oubliera jamais après avoir quitté le banc pour faire ses débuts à Sheffield United lors de leur match de championnat à Stoke.

Singh a ajouté: “Quelle occasion magnifique pour Sai et sa famille, les fans des Blades et tant d’autres de tous horizons.

“Des enfants comme Brandon et Sai donnent aux Sud-Asiatiques la conviction sincère qu’eux aussi ont leur place dans le jeu.”

Ewood Park accueillera Raise Your Game Rovers

Blues 4 All sera rejoint par le responsable de la billetterie de Birmingham City, Aamir Javaid, pour l’événement «Raise Your Game Rovers» à Ewood Park le samedi 22 octobre, avant leur affrontement du championnat Sky Bet avec Blackburn.

Il s’agit du premier d’une série d’événements entièrement gratuits – soutenus par Kick It Out et la Football Supporters’ Association par le biais de la campagne Fans for Diversity – visant à mettre en évidence et à ouvrir des opportunités pour les personnes d’origine sud-asiatique de travailler dans le football.

Le père et le fils Micky et Bik Singh expliquent à Micah Richards pourquoi ils ont créé le club de supporters de Birmingham City Blues 4 All.



L’événement, qui se prépare au retour de la conférence “Raise Your Game” de Kick It Out, se tiendra au Legends Lounge récemment rénové d’Ewood Park et offre l’occasion de rencontrer des personnalités de premier plan de l’industrie, notamment le directeur adjoint de l’Angleterre C, Anwar Uddin MBE. , et Riz Rehman de la PFA.

Troy Townsend, responsable du développement et militant anti-discrimination chevronné de Kick It Out, accueille, aux côtés du responsable de l’intégration et du développement de Blackburn, Yasir Sufi, et du responsable des opérations, Lynsey Talbot, qui ont tous deux contribué à ce que Rovers remporte la première distinction pour la diversité aux EFL Awards de cette année. .

Yasir Sufi, responsable de l'intégration et du développement de Blackburn Rovers, et Lynsey Talbot, responsable des opérations, réagissent à l'attribution par le club du prix de la diversité EFL et se préparent à ce qu'Ewood Park accueille les prières du jour de l'Aïd



Dev Trehan, pionnier britannique du football sud-asiatique, révélera comment Sports du ciel a inspiré d’innombrables personnes en mettant le sujet devant des millions de globes oculaires dans le monde, et expliquera pourquoi les parties prenantes ne peuvent plus se dérober à leurs responsabilités de prendre des mesures significatives pour améliorer la représentation sud-asiatique dans le jeu anglais.

FA Level 2 scout Trehan est la seule dénicheuse de talents sud-asiatiques dédiée au football dans le pays. Il travaille depuis 18 mois avec les familles de footballeuses à potentiel d’élite originaires d’Asie du Sud. Deux de ces joueuses ont déménagé à West Ham pour jouer au football de l’académie cet été.

Uddin, diplômé de l’académie de West Ham, a déclaré Nouvelles de Sky Sports : “Nous savons que les Sud-Asiatiques britanniques dans le football ont toujours été négligés.

“Nous sommes impatients d’accueillir tout le monde à Ewood Park. Des événements comme celui-ci qui mettent en évidence le succès et les meilleures pratiques sont extrêmement importants, et aident à signaler les opportunités et à encourager davantage de Sud-Asiatiques britanniques à participer.”

Comment Sky essaie de faire changer les choses

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sky Sports a annoncé un partenariat avec Sporting Equals pour soutenir l’ambition de l’association caritative d’offrir davantage d’opportunités aux Sud-Asiatiques britanniques dans le football



Sports du ciel a reconnu et a commencé à prendre des mesures pour remédier au manque de représentation sud-asiatique britannique dans le football anglais – en particulier dans le football féminin d’élite – en 2020 dans le cadre de son engagement de 30 millions de livres sterling pour lutter contre le racisme systémique et faire une différence dans les communautés à travers le Royaume-Uni.

Selon la PFA, moins de 10% des joueuses de la Super League féminine sont issues d’origines ethniques diverses. Et le nombre de professionnelles sud-asiatiques britanniques dans la première division s’élève à un taux embarrassant de 0,3 %, bien que les femmes sud-asiatiques constituent le plus grand groupe féminin de minorité ethnique du pays.

Sports du ciel a travaillé avec des dizaines de joueurs actuels et anciens de diverses origines ethniques, et a essayé de leur donner une plate-forme pour partager leurs histoires afin d’essayer de capturer l’imagination pour inspirer la prochaine génération de footballeurs.

Les talents féminins ont été identifiés et signalés directement à la Football Association et aux autres fédérations internationales et clubs professionnels, dans le cadre de Sky Sports’ engagement sans précédent envers les Sud-Asiatiques britanniques dans le football, qui nous a également amenés à consacrer une section de notre site Web à la sensibilisation aux Sud-Asiatiques dans le jeu.

Un certain nombre de joueuses d’élite et à potentiel d’élite et leurs familles ont également été soutenues par du mentorat et l’accès à des opportunités de développement hors du terrain.

Plus tôt cette année, Sky Sports s’est également associé à la plus grande organisation caritative pour l’égalité des courses sportives du pays, Sporting Equals, qui nous a vus soutenir la participation à travers le pays, notamment en concevant l’événement « Seeing Is Believing » pour le club sportif centenaire de l’ouest de Londres, Indian Gymkhana.

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

