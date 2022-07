Birmingham 2022 pourrait s’avérer être une opportunité en or pour les athlètes féminines

Les Jeux du Commonwealth établis de longue date apporteront quelque chose de nouveau.

L’événement quadriennal qui s’ouvre jeudi à Birmingham sera la première rencontre internationale multisports à accueillir plus d’épreuves médaillées pour les femmes que pour les hommes et se déroule en tandem avec son plus grand programme de parasports.

Il y aura 136 médailles d’or décernées aux femmes, 134 aux hommes et 10 aux épreuves mixtes lorsque les Jeux du Commonwealth de 11 jours, qui ont débuté en 1930 sous le nom de Jeux de l’Empire britannique, se dérouleront en Angleterre pour la troisième fois.

A LIRE AUSSI | Jeux du Commonwealth 2022 : Buzz absent à Birmingham

Shelly-Ann Fraser-Pryce pourrait faire la queue pour l’un d’entre eux, quelques semaines seulement après avoir remporté le 100 mètres aux Championnats du monde à Eugene, en Oregon.

Le Jamaïcain de 35 ans, quintuple champion du monde du 100 m et triple médaillé d’or olympique, n’a jamais remporté de médaille d’or individuelle aux Jeux du Commonwealth.

Fraser-Pryce a mené un balayage des médailles pour la Jamaïque au 100 m aux championnats du monde devant Shericka Jackson et Elaine Thompson-Herah. Elle a terminé deuxième derrière Jackson au 200 m, avec Dina Asher-Smith, de Grande-Bretagne, qui a remporté le bronze pour empêcher un balayage de sprint consécutif pour la Jamaïque.

Après avoir terminé avec une médaille d’argent au relais 4×100 féminin jamaïcain, Fraser-Pryce a posté un message aux fans sur Facebook : « Rendez-vous aux Jeux du Commonwealth à Birmingham !

Asher-Smith a déjà commencé à penser à Birmingham lorsqu’elle a remporté le bronze au 200 m.

“J’ai hâte d’aller aux Jeux du Commonwealth la semaine prochaine, à l’autre bout du monde !” a-t-elle déclaré dans une interview d’après-course avec la BBC. “Je pense toujours que la foule aux Jeux du Commonwealth va être incroyable… mieux, parce que je suis un Britannique.”

Le contingent indien a connu un revers à la veille des Jeux lorsque le champion olympique de javelot Neeraj Chopra s’est retiré de l’équipe après que les médecins lui aient recommandé de se concentrer sur la rééducation pour la blessure à l’aine qu’il a subie en route vers une médaille d’argent aux championnats du monde la semaine dernière.

“Inutile de dire que je suis blessé de ne pas pouvoir défendre mon titre et de manquer une autre occasion de représenter la nation”, a déclaré Chopra dans un communiqué publié sur Twitter. “Je suis particulièrement déçu d’avoir perdu l’opportunité d’être le porte-drapeau de Team India lors de la cérémonie d’ouverture, un honneur que j’attendais avec impatience.”

L’un des points forts des Jeux est l’inclusion du cricket féminin pour la première fois, et l’Australie, championne de la Coupe du monde, cherchera à renforcer sa récente domination.

Les Australiens se demandent s’ils participeront à la cérémonie d’ouverture, la veille de leur grand match d’ouverture contre l’Inde.

La cérémonie d’ouverture se termine à 22h30 et leur premier match vendredi commence à 11h, avec une foule importante attendue à Edgbaston.

L’entraîneur australien Shelley Nitschke a déclaré mardi que la priorité de l’équipe était de poursuivre sa série de victoires dans les grands événements.

«(Il) y a une grande motivation. C’est le premier », a-t-elle déclaré. “Nous sommes vraiment désireux de faire de notre mieux et, espérons-le, d’ajouter une médaille d’or au mélange.”

Une médaille est également l’objectif principal de l’Inde, vice-championne de l’Australie lors de la dernière Coupe du monde T20.

“Ce tournoi est très important pour nous”, a déclaré le capitaine indien Harmanpreet Kaur. « Cette fois, nous jouons pour les médailles. Nous avons grandi en les regardant… et cette fois, nous sommes heureux d’avoir également des opportunités de faire partie de ce grand événement.

En natation, le champion anglais Adam Peaty visera une troisième médaille d’or aux Jeux du Commonwealth au 100 m brasse lorsqu’il retournera dans la piscine après qu’une fracture au pied l’ait forcé à quitter les Championnats du monde aquatiques à Budapest en juin.

Le détenteur du record du monde et champion olympique fait partie d’une liste de nageurs étoilés du Commonwealth présents.

L’Australie devrait ouvrir la voie lors de la rencontre de six jours qui débutera vendredi.

Les Australiennes se sont classées deuxièmes au classement des médailles aux Championnats du monde le mois dernier et seront renforcées par le retour des stars olympiques de Tokyo Emma McKeon et Ariarne Titmus.

Mais l’Australie sera privée du meilleur dos crawlé Isaac Cooper, qui a été renvoyé d’un récent camp d’entraînement en France pour des raisons disciplinaires, notamment l’utilisation abusive de médicaments.

Comme tous les événements majeurs de la pandémie de COVID-19, il y aura des athlètes parmi les quelque 5 000 participants de 72 nations ou territoires qui seront touchés par le Covid-19.

Le conseiller médical des Jeux du Commonwealth, le Dr Peter Harcourt, a déclaré qu’environ une douzaine d’athlètes par jour avaient été testés positifs après leur arrivée au village après les 1 200 à 1 400 tests quotidiens.

Un test positif pour le coronavirus n’empêche pas automatiquement un athlète de concourir. La décision sera prise par le personnel médical de chaque équipe en fonction d’une combinaison de facteurs, notamment le statut vaccinal et un seuil de cycle (CT) pour déterminer les niveaux d’excrétion.

A LIRE AUSSI | CWG 2022 : les joueurs de squash indiens espèrent remporter des médailles dans des conditions comme à la maison

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici