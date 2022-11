Birmingham 1-2 Sunderland: le prêteur de Man Utd, Amad Diallo, étourdit pour remporter la victoire des Black Cats blessés | Nouvelles du football

Amad Diallo, prêté par Manchester United, a marqué un but étourdissant en seconde période alors que Sunderland, blessé, a résisté à un assaut tardif de Birmingham pour remporter une victoire 2-1 à St Andrew’s.

Birmingham a eu la meilleure des chances dans les deux mi-temps, mais s’est retrouvé en retard sur la première vraie chance du match de Sunderland, alors que Diallo tenait le ballon avec brio avant de trouver Ellis Simms dans l’espace, et son effort était trop puissant pour que John Ruddy reste à l’écart. .

Scott Hogan, le meilleur buteur du championnat, a gâché une paire de belles occasions en première mi-temps de chaque côté du but et regretterait davantage ces ratés lorsque Diallo a doublé l’avance de l’équipe adverse avec une superbe finition à la fin d’une pause rapide.

Lukas Jutkiewicz est sorti du banc alors que Birmingham a jeté l’évier de la cuisine sur ses visiteurs et son but leur a donné de l’espoir à 12 minutes de la fin, mais Sunderland a tenu malgré une avalanche de pression tardive des hôtes pour remporter une troisième victoire en quatre matchs qui les soulève dans la première moitié du tableau du championnat.

Comment Sunderland s’est débarrassé des problèmes de blessures pour une rare victoire à Birmingham

Les Black Cats sont entrés dans le match en manquant six joueurs à cause d’un mélange de blessures et de suspension, et ont dû endurer une période de pression précoce à Birmingham, qui a culminé lorsque Troy Deeney s’est dirigé contre le poteau du film d’Auston Trusty.

Ils auraient anticipé ce départ rapide car les Blues avaient déjà marqué six buts dans les 15 premières minutes des matchs cette saison, mais après avoir survécu, ils ont renversé la situation de leurs hôtes et ont marqué leur première vraie chance.

Diallo a résisté à un certain nombre de défis, bien qu’il ait été projeté au sol par le débutant débutant Jobe Bellingham, et a retrouvé son équilibre pour nourrir Simms à l’intérieur de la surface. L’attaquant a fait le reste, propulsant un effort devant Ruddy pour un premier match contre le cours du jeu.

Birmingham a continué à créer ses propres opportunités avec Deeney en tant que fournisseur de Hogan, mais l’attaquant de neuf buts a été refusé par Anthony Patterson lorsqu’il a tiré directement sur le gardien de but après qu’il ait été joué sans faute.

Tout Sunderland s’inquiète que plus de la même chose suive après que la mi-temps se soit éteinte dans un style réel trois minutes après le début de la deuxième période, alors que Diallo s’est accroché au joli ballon de Jack Clarke de bien à l’intérieur de sa propre moitié avant de sauter à l’intérieur du défi de Trusty et de boucler un délicieux effort au deuxième poteau pour ne laisser aucune chance à Ruddy.

Birmingham a soufflé et soufflé et a créé un certain nombre de demi-chances sans tester à nouveau Patterson, jusqu’à ce que le remplaçant Jutkiewicz en profite pleinement lorsque Bailey Wright n’a pas réussi à dégager un centre bas d’Emmanuel Longelo et l’a enterré dans le coin inférieur à 12 mètres.

Les hôtes ont ensuite jeté l’évier de la cuisine à Sunderland et se sont éloignés à quelques centimètres d’un égaliseur avec le temps qui s’écoulait. Un coup franc a été lancé par Jutkiewicz pour le défenseur central Dion Sanderson, qui a montré le sang-froid d’un attaquant chevronné pour faire tomber le ballon et le tourner vers le but – seulement pour que Trai Hume le refuse avec un bloc glissant sur la ligne.

Cela a fini par être la dernière opportunité de Birmingham malgré une pression tardive incessante sur le but de Sunderland – alors que les visiteurs ont tenu bon pour trois points âprement disputés.

Ce que les gérants ont dit…

L’entraîneur de Birmingham, John Eustace Raconté Sports du ciel: “Cela allait toujours être un match difficile pour nous à la fin d’un calendrier chargé. C’était important de rester dans le match le plus longtemps possible mais nous avons donné deux buts bâclés qui nous ont empêchés de le faire.

“Je savais que l’impact des sous-marins serait énorme ce soir et ils ont eu un grand impact. Nous ne méritions pas de perdre le match, mais nous nous sommes trop donné à faire. Merci à Sunderland, et nous passons à autre chose.

“Nous avons été trop mous au milieu de terrain, avons perdu trop de duels, puis finalement pour le premier but, nous sommes hors de position et le gars marque un but fantastique. Nous savons aussi tout sur Diallo, coupant sur son pied gauche, donc c’est décevant aussi.

“Ça a été une très bonne série pour nous, mais les gars ont travaillé dur et sont épuisés après une série de matchs très difficiles.”

L’entraîneur de Sunderland, Tony Mowbray Raconté Sports du ciel: “Cette saison, nous avons marqué des buts incroyables, joué un beau football et dominé la possession en général sans obtenir les récompenses que nous estimons avoir méritées. Aujourd’hui, c’était un autre côté de la médaille, devoir creuser et particulièrement tard.

“Nous savons à quel point ils sont directs, 23e pour la possession dans la division, ils ne s’en soucient pas vraiment et récupèrent le ballon dans votre moitié de terrain et vous posent des questions.

“Je connais Lucas [Jutkiewicz]je l’ai signé il y a longtemps pour Middlesbrough, donc avec lui, Deeney et Hogan, c’était un vrai problème pour nous – à part les deux demi-centres et Ellis, nous semblons être à 5 pieds 6 pouces sur tout le terrain.

“Nous nous accrochions un peu, mais les gens se mettaient en jeu, le gardien de but est incroyable pour un si jeune garçon, et le fait que nous ayons creusé et montré l’esprit que nous avons – et n’est-ce pas incroyable que tant de gens voyagent regarder cette équipe de football ? Je suis ravi pour l’équipe, les supporters et le club.”

Et après?

Le premier match de Birmingham après la pause de la Coupe du monde est un voyage à Blackpool le 10 décembre ; coup d’envoi à 15h.

Sunderland est de retour Sports du ciel quand ils reviennent à l’action de la ligue, accueillant West Brom le 12 décembre; coup d’envoi à 20h.