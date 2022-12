Birm’ham 3 – 2 Lecture

Le premier doublé de Troy Deeney a conduit Birmingham vers une victoire 3-2 sur Reading dans le championnat Sky Bet vendredi soir.

L’attaquant a marqué le premier but à la deuxième minute à St Andrew’s, avant de gagner et de convertir son deuxième sur penalty au milieu de la première mi-temps. Tahith Chong en a ensuite ajouté un troisième avant la pause.

Jude Bellingham a reçu une ovation debout au St. Andrew’s Stadium après le retour de la star anglaise à Birmingham pour dire son dernier au revoir.



C’était une belle soirée pour Birmingham, devant le regard attentif de Jude Bellingham, alors que l’adolescent star de l’Angleterre revenait chez les Bleus pour la première fois depuis son départ pour le Borussia Dortmund en 2020. Il a même pu voir son frère Jobe, de deux ans son cadet à 17, introduit comme substitut tardif.

Pour Reading, c’était une défaite après des victoires consécutives qui les ont vus manquer la chance de revenir dans les barrages avant le week-end, bien qu’ils aient attrapé deux buts tardifs de Lucas Joao et Tom Ince pour ajouter une certaine respectabilité à le score.

Les Bleus font les dégâts en première mi-temps à St Andrew’s

Troy Deeney de Birmingham célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué contre Reading





C’était le début parfait pour Deeney lors de sa 600e apparition en carrière alors qu’il plaçait son équipe devant après seulement 63 secondes, profitant de la touche capricieuse de Mamadou Loum sur le centre de Juninho Bacuna, pour se détourner de près et terminer devant Joe Lumley.

Un autre moment bâclé à l’arrière a mené au deuxième de Deeney en 23 minutes. Il a joué un doublé intelligent avec Chong avant d’être abattu dans la surface par Naby Sarr, avant d’intervenir pour percer le penalty résultant dans le coin inférieur.

Et c’est encore pire pour Reading sur 36 minutes. Ils se sont éteints à l’arrière et Amadou Mbengue – le héros de la semaine dernière contre Coventry – n’a pas réussi à entrer en contact avec le ballon alors qu’il tentait de dégager, ce qui a permis à Chong de courir derrière, de contourner Lumley et de trouver le fond du filet pour en faire 3. -0.

Paul Ince a répondu en seconde période avec une série de remplacements pour Reading, et deux d’entre eux combinés après 82 minutes pour donner à son équipe une bouée de sauvetage potentielle, alors que l’effort d’Andy Carroll a ricoché sur Jeff Hendrick et sur le chemin de Joao – qui a passé en contrebande un tête d’un demi-mètre.

Et il y avait un espoir tardif pour les Royals alors que Tom Ince a vu une frappe déviée devant John Ruddy tard dans le temps d’arrêt, mais cela s’est avéré être juste un autre but de consolation car ils ont manqué de temps pour trouver un égaliseur.

Joueur du match – Troy Deeney

Troy Deeney double l’avance de Birmingham avec son deuxième de la nuit après qu’un penalty a été infligé sur un tacle glissé de Naby Sarr.



Lee Hendrie sur Sky Sports Football:

“Il ne peut y avoir qu’une seule personne. Il a un doublé. 600 apparitions et il a montré la qualité qu’il a encore. Sa présence sur le terrain était tout simplement excellente.”

Et après?

Les deux équipes sont de retour en action en direct Ciel Sports Football dans une double tête le mardi 27 décembre. Reading accueillera Swansea à partir de 17h (coup d’envoi à 17h15), tandis que Burnley affrontera Birmingham à partir de 19h30 (coup d’envoi à 20h).