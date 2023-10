Birm’ham 3 – 1 W Brom

Birmingham a devancé West Brom à la cinquième place du classement du championnat après être revenu d’un but pour remporter le derby des West Midlands 3-1 vendredi soir.

Le sixième but de John Swift de la saison a donné l’avantage aux Baggies après six minutes, mais les Blues ont égalisé grâce au penalty de Juninho Bacuna, qui a été accordé de manière controversée après que Cedric Kipre et Koji Miyoshi ont tous deux glissé alors qu’ils se disputaient le ballon.





Gary Gardner envoie un beau coup franc par-dessus le mur pour sceller la victoire de Birmingham contre West Brom



Dion Sanderson a inscrit une tête en boucle pour renverser le match en faveur des hôtes avant la pause, avant que Gary Gardner n’enclenche un superbe coup franc en fin de match, cinq minutes après son introduction.

Les Blues grimpent de la 12e à la cinquième place grâce à leur deuxième victoire consécutive, West Brom retombant à la septième place.

Le plaisir nocturne du derby pour les Bleus

Avec West Brom invaincu depuis cinq ans et avec une seule défaite à son actif depuis la première journée, cela n’a peut-être pas été une énorme surprise lorsqu’ils ont marqué le premier après seulement six minutes.





John Swift marque pour donner l’avantage à West Brom sur Birmingham.



Un dégagement de Birmingham n’a pas atteint son objectif prévu, ce qui a permis à Grady Diangana de prendre le contrôle du ballon et de placer Swift, qui est passé dans le filet via l’intérieur du poteau droit.





Koji Miyoshi de Birmingham semble se glisser dans la surface et l’arbitre siffle un penalty. Juninho Bacuna marque sur place pour égaliser contre West Brom



Les Blues avaient du mal à trouver le rythme après avoir expédié si tôt, mais lorsque l’arbitre James Linington a souligné l’endroit après l’incident susmentionné entre Miyoshi et Kipre, la finition calme et composée de Bacuna leur a donné le coup de chance dont ils avaient besoin.





Cody Drameh passe pour Dion Sanderson pour boucler une tête sur Alex Palmer à Birmingham en tête contre West Brom



Sept minutes avant la mi-temps, ils ont renversé la situation. Un tir de Bacuna a été dévié derrière, le corner suivant étant resté en vie assez longtemps pour être dirigé vers Cody Drameh sur la droite, dont le centre au deuxième poteau a été bouclé sur Alex Palmer par Sanderson.

Juste avant l’heure de jeu, Darnell Furlong a eu l’occasion d’organiser une arrivée en tribune lorsqu’il est entré dans la surface et a rencontré le centre de Matt Phillips, mais il a glissé le ballon terriblement à côté. Et la soirée des Baggies n’a fait qu’empirer à partir de là.

Swift est parti, agrippant son mollet droit, avec 15 minutes sur 90 à jouer et, peu de temps après, le match était terminé, lorsque Gardner a lancé un magnifique coup franc par-dessus le mur et dans le coin supérieur gauche pour remporter une quatrième séquence. Victoire du derby pour Birmingham.

Et après?

Les deux équipes sont de retour en action après la trêve internationale d’octobre.

Le samedi 21 octobre à 15h, Birmingham se rendre au Riverside pour affronter Middlesbroughalors que Brom Ouest hôte Plymouth aux Aubépines.