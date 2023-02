Birm’ham 2 – 0 W Brom

Hannibal Mejbri a volé la vedette alors que son but et sa passe décisive ont valu à Birmingham une victoire 2-0 sur West Brom – pour permettre aux Blues de remporter leur première victoire à domicile en 2023.

Le milieu de terrain prêté de Manchester United n’a mis que 10 minutes pour mettre son équipe devant de manière sensationnelle, enroulant un large coup franc à 35 mètres, trompant le gardien de West Brom David Button en faisant semblant d’aller chercher un centre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Hannibal Mejbri, prêté par Manchester United, a marqué un superbe coup franc pour Birmingham, rattrapant complètement le gardien de West Brom, David Button.



Mejbri a ensuite enroulé dans un magnifique corner pour que Krystian Bielik rentre chez lui, le milieu de terrain des Blues battant Button au ballon.

La victoire des Blues les place à moins de six points des places des barrages avant l’action de samedi – l’équipe de John Eustace étant désormais à 10 points au-dessus de la zone de relégation.

Pendant ce temps, West Brom – qui a célébré le nouveau contrat du manager Carlos Corberan en milieu de semaine suite à des spéculations sur un déménagement à Leeds – a raté l’occasion de se hisser au cinquième rang.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Krystian Bielik a profité d’un corner brillant d’Hannibal Mejbri pour marquer de la tête son premier but pour Birmingham.



Les fans de Birmingham ont marché du centre-ville à St Andrew’s alors que les protestations contre les propriétaires de Birmingham Sports Holdings se poursuivaient, mais ils ont au moins reçu un objectif précoce pour apaiser leur colère.

Les hôtes étaient brillants et, lorsque Lukas Jutkiewicz a intelligemment acheté un coup franc de Conor Townsend à 30 mètres sur la droite après 10 minutes, Hannibal a pris les commandes.

Button s’attendait à ce qu’il le balance dans une zone bondée, mais au lieu de cela, le joueur de 20 ans a embarrassé le gardien de but en contournant le mur d’un seul homme pour trouver le coin inférieur.

Image:

Mejbri célèbre après avoir marqué le premier but





Tout d’abord, les Blues ont secoué Albion mais n’ont pas été initialement en mesure de renforcer leur avance, bien que Button ait dû repousser l’entraînement féroce de Tahith Chong.

Les Baggies ont eu du mal à égaler l’intensité de Birmingham et, alors que Daryl Dike a brièvement inquiété les hôtes lorsqu’il a accusé le dégagement de John Ruddy, ils étaient deuxièmes.

Le tir de Marc Albrighton a dévié largement mais n’a jamais troublé Ruddy et il n’y a pas eu de fermeture éclair d’une équipe qui avait remporté 11 de ses 16 matchs précédents.

Image:

Bielik célèbre le deuxième but de Birmingham





Corberan avait l’air agité sur le banc et son humeur ne se serait assombrie que sept minutes après la pause.

Albion a concédé un corner bon marché et la livraison d’Hannibal a été ratée par un Button battant pour que Bielik acquiesce.

Ruddy a repoussé le disque de John Swift alors que les Baggies tentaient de répondre, mais il n’y avait pas de retour en arrière.

Les gérants :

Le directeur de la ville de Birmingham, John Eustace, s’adressant à Sky Sports :

“Je suis tellement fier du groupe de joueurs. C’était une journée vraiment difficile avec les protestations. Cela a juste montré le caractère du groupe, c’est un groupe spécial. Nous étions favoris pour la relégation en début de saison, nous avons signé beaucoup de joueurs de prêt et ont de jeunes joueurs plus âgés. Ils veulent surtout se battre et se battre les uns pour les autres et vous avez pu le voir ce soir.

“La semaine dernière, nous avons dit que nous nous étions trompés à la mi-temps à Swansea. Nous avons remis les choses en place en seconde période. Aujourd’hui, nous avons bien fait les choses et les coups de pied arrêtés gagnent des matchs. Hannibal travaille jour après jour sur coups de pied arrêtés et nous lui en sommes reconnaissants.

Image:

Hannibal Mejbri célèbre son superbe coup franc pour Birmingham





“Ce sont des fans fantastiques, tout au long de la saison jusqu’à présent. J’ai dit dès le premier jour que la connexion entre les joueurs et les fans est la chose la plus importante pour moi. Nous avons eu des moments difficiles mais ils se sont donnés à 100 % et J’en suis reconnaissant et les joueurs aussi.

“Nous prenons chaque jour comme il vient. Je sais que c’est cliché mais dans le championnat, nous ne pouvons pas aller trop haut avec les hauts et bas avec les bas. Nous venons d’avoir cinq défaites consécutives, puis deux [wins] dans une rangée. Nous avons un autre match à domicile contre Cardiff, nous verrons où cela nous mènera.

“Hannibal est arrivé, un jeune garçon de 19 ans dans son premier prêt. Il a eu un départ fantastique puis a eu un peu de recul, il est revenu et ses performances ont été excellentes ces derniers temps.”

Le manager de West Brom, Carlos Corberan, s’adressant à Sky Sports :

Image:

Carlos Corberan a signé un nouveau contrat à West Brom cette semaine





“Je pense que les deux buts ont eu un impact énorme au milieu du match. Ils ont commencé le match de manière agressive et ils nous ont surpris sur le premier but.

“L’intensité dans les deuxièmes balles, ils jouaient plus agressifs. Ils étaient meilleurs que nous là-dedans.

“[After] A la mi-temps on a essayé de jouer plus intensément en défense et plus calme en attaque pour trouver plus de situations pour progresser. Le match a été interrompu en première mi-temps et en début de seconde mi-temps. Ils étaient un niveau mieux que nous.

“Je pense [the first goal] était un but étrange. Dans le football, vous ne pouvez pas être surpris par ces actions. Nous attendions une croix et il a fait une arrivée. C’était une bonne connexion.

“La première chose importante, si nous gagnons un match, ce n’est pas par chance. Si nous perdons un match, ce n’est pas par chance. Nous n’avons pas bien fait du point de vue individuel et collectif. La première chose que nous allons faire est de prendre ses responsabilités et d’espérer mieux jouer dans le prochain.”

Joueur du match : Hannibal Mejbri

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Hannibal : Je suis sûr qu’Erik ten Hag a Sky



Le milieu de terrain de Birmingham Hannibal Mejbri s’adressant à Sky Sports Football :

“C’était un super match d’abord, un bon derby. J’ai eu la chance de marquer et je suis très content. L’ambiance était vraiment sympa, je n’ai plus qu’à profiter du moment.

“Il n’y avait pas de message [to shoot for the free-kick], le seul message était dans ma tête. J’ai vu que le gardien était trop haut alors j’ai fait comme si j’allais centrer alors j’ai tiré.

“Nous sommes une grande famille. Quand quelqu’un a besoin d’aide, nous sommes toujours là. Quand les choses deviennent difficiles, nous nous serrons les coudes.

“Je suis sûr [Erik ten Hag] a Sky, mais je dois juste me concentrer jusqu’à la fin de la saison et nous verrons ce qui se passera cet été.”

Et après?

Les deux équipes sont de retour en championnat en milieu de semaine, Birmingham ayant un autre match à domicile, cette fois contre Cardiff.

West Brom, quant à lui, accueille les Blackburn Rovers dans un énorme match dans la course aux éliminatoires.

Les deux matchs peuvent être regardés sur le bouton rouge Sky Sports Football.