Birkenstocks l’un des articles de mode les plus achetés en 2022

Les Birkenstocks, les pantalons et les ensembles d’entraînement sans couture étaient trois des articles de mode les plus achetés en 2022. Pour ceux qui cherchent à puiser dans les articles tendance, les ventes du Boxing Day pourraient s’avérer fructueuses, avec bon nombre des pièces les plus populaires proposées.

Je magasine donc je suis lit l’ouvrage de 1987 de Barbara Kruger. Donc, si nous sommes définis par ce que nous possédons, qu’est-ce que cela dit sur les consommateurs en 2022 ?

Il semble que beaucoup voulaient continuer à profiter des découvertes pandémiques telles que des chaussures confortables, avec le e-commerçant de luxe Yoox rapportant que sa chaussure la plus vendue en 2022 était la Boston Clog de Birkenstock.

La marque allemande, fondée en 1774, a connu une certaine résurgence au cours des deux dernières années. Les chaussures autrefois appréciées des travailleurs de la santé sont désormais les préférées des célébrités et des influenceurs, avec des fans comme Kendall Jenner, Gigi Hadid et Sienna Miller.

Avec des prix à partir de 90 £, le moteur de recherche de mode en ligne Lyst a déclaré que les recherches pour le style Boston Clog ont augmenté de 593 % au cours des six premiers mois de 2022. C’est la cinquième fois en deux ans qu’il apparaît sur l’indice Lyst. Sa version en daim taupe était continuellement épuisée, beaucoup apparaissant pour plus du double du prix d’origine sur les plateformes de revente.

Pendant ce temps, Office et Amazon Fashion Europe ont signalé Crocs comme l’un des meilleurs vendeurs. Au bureau, c’était le Crocs noirs avec une doublure en fausse fourrure qui a le mieux fonctionné. Tout comme Birkenstock, les Crocs étaient auparavant populaires parmi les travailleurs des hôpitaux et de l’hôtellerie. Fondée en 2002, la marque a connu un regain d’intérêt pendant la pandémie. Ils étaient la deuxième marque à la croissance la plus rapide en 2022, approuvée par tout le monde, de Stormzy à David Hockney.

Le confort était également à la mode chez Primark, avec deux articles de loungewear apparaissant dans ses trois produits phares. Les ventes élevées du Snuddie – un article doublé de polaire à 16 £ que Primark décrit comme «un sweat à capuche douillet surdimensionné vient une couverture» – reflètent peut-être les préoccupations des consommateurs concernant les prix de l’énergie. La description mentionne également garder “au chaud” et “frissons à distance”.

Pendant ce temps, ses ensembles sans couture, comprenant des hauts courts, des shorts et des leggings, sont très similaires à Skims – la marque très recherchée fondée par Kardashian. Les prix Primark commencent à partir de 3,50 £ pour un haut court, contre 40 £ chez Skims.

Ailleurs, un intérêt accru pour les vêtements de travail reflète un changement dans les environnements de travail, car beaucoup sont retournés au bureau.

Selon le conseil immobilier Remettre, le nombre moyen quotidien d’employés en Angleterre et au Pays de Galles travaillant depuis le bureau a atteint son plus haut niveau depuis la pandémie en octobre. Dans le West End de Londres, 57% du personnel étaient de retour à leur bureau, tandis que les chiffres étaient également élevés dans les Docklands, qui abritent de nombreuses institutions financières opposées aux employés travaillant à domicile.

Les consommateurs ont adopté une approche mixte pour s’habiller au travail, reflétant peut-être une situation de travail hybride. Les pièces qui pouvaient être habillées pour les journées de bureau puis plus décontractées pour le travail à domicile ou le week-end se sont avérées populaires. M&S et John Lewis ont tous deux enregistré de fortes ventes dans leurs catégories de vêtements.

M&S a vendu plus de 400 000 de ses robes à plusieurs niveaux allant de 25 £ à 45 £ et disponibles dans une myriade de coloris et d’imprimés. Avec une encolure ronde et une chute mi-mollet, sur le site Web, il est représenté avec des bottes formelles, des talons courts et des baskets décontractées.

Imprimé floral à 59 £ de John Lewis robe d’archives était un best-seller en vert. Il a depuis été répété en rose.

Pendant ce temps, Jigsaw a enregistré de fortes ventes de costumes, les deux pièces magenta et velours enregistrant de bonnes performances. Un simple boutonnage blazer en velours noir (278 £) figurait parmi les trois produits les plus vendus de Reiss.

« En raison du coût de la vie, les gens ne veulent pas dépenser d’argent pour des pièces décontractées. Ils veulent des pièces d’investissement et des choses qu’ils peuvent porter qui les font se sentir bien », a déclaré le directeur créatif de Jigsaw, Jo Sykes.

Son costume de smoking magenta avec un pantalon bordé de satin est sorti pour la première fois dans les magasins en novembre 2021. Cette baisse s’est vendue en moins de quatre heures. Cet été, il y avait une liste d’attente de plus de 1 600 personnes pour qu’il arrive.

Sykes a déclaré que les ventes de costumes exceptionnels avaient augmenté de 30 % d’une année sur l’autre chez Jigsaw et surpassaient les lignes de costumes classiques : “Il y a toute une tendance à porter des costumes exceptionnels du jour au soir. Les clients stylisent également les vestes et les pantalons séparément.

Google a signalé que les recherches de “pantalons larges” avaient atteint leur plus haut niveau enregistré en 2022. Cela se reflète chez M&S, avec plus de 190 000 ventes de sa version à rayures latérales. Disponibles en petites, régulières et longues, allant des tailles 6 à 20 et dans une variété de couleurs, y compris le gris et le bleu, ils se vendent au prix de 39,50 £.

Le jean le plus vendu du e-commerçant de luxe Net-a-Porter s’est avéré être une taille haute avec une jambe droite. Les versions de marques telles que Khaite, Citizens of Humanity et Agolde figuraient dans le top cinq.

Les bottines zippées à l’avant de The Row étaient les meilleures ventes chez Net-a-Porter et Matches Fashion. Apparaissant pour la première fois sur le podium de sa collection automne/hiver 2019, les bottes en cuir avec un gros caoutchouc au prix de 1 300 £ sont régulièrement photographiées par des stars du street style.

À l’extrémité la moins chère de l’échelle, une paire de bottes Chelsea à semelle à crampons à 89,99 £ est apparue dans les meilleures ventes d’Office, tandis que Clarks a déclaré avoir vendu plus de 1 000 paires de ses 130 £. Bottines Chelsea Aprilia en noir en novembre seulement. Ses 135 £ à lacets Rixle les bottes étaient également populaires.

En ce qui concerne les baskets, divers détaillants ont signalé Converse, New Balance et Veja comme les marques les plus vendues.

En ce qui concerne les sacs, il y a eu un retour aux styles d’épaule, avec Net-a-Porter et MatchesFashion citant le sac Loewe Puzzle comme l’un des plus performants. Chez John Lewis, le Longchamp Le Pliage (£ 95) était un best-seller. Le détaillant attribue aux vidéos de déballage de la génération Z sur TikTok (le hashtag compte plus de 7 millions de vues) le regain d’intérêt pour la marque patrimoniale française.