Birkenstock vaut des milliards après son introduction en bourse

Birkenstock, soutenu par LVMH, devait introduire ses actions à la Bourse de New York mercredi après que le fabricant allemand de sandales de luxe ait obtenu une valorisation de 9,3 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

L’introduction en bourse de la société a levé 1,48 milliard de dollars après que ses 32,3 millions d’actions aient été évaluées de manière conservatrice à 46 dollars pièce, positionnant ainsi la marque vieille de 250 ans pour un début en douceur sur le marché.

« Il est clair qu’il y a une certaine prudence parmi les investisseurs quant à l’avenir de la marque, car le prix fixé à 46 dollars par action se situait au milieu, et non dans le haut de la fourchette initiale », a déclaré Susannah Streeter, responsable des finances et des marchés chez Hargreaves. Lansdown.

Birkenstock est la quatrième grande entreprise à lancer une introduction en bourse aux États-Unis au cours des quatre dernières semaines, après celles du concepteur de puces Arm Holdings ARM.O, de l’application de livraison de courses Instacart et de la plateforme d’automatisation du marketing Klaviyo.

Bien qu’elles aient toutes connu une première journée positive en tant qu’entités cotées, leurs actions ont depuis lors renoncé à leurs gains, brouillé les perspectives du marché des introductions en bourse.

À la clôture de mardi, les actions Instacart étaient 10 % inférieures à leur prix d’introduction en bourse. Arm et Klaviyo sont relativement stables, clôturant respectivement 9 % et 16 % au-dessus de leurs prix d’introduction en bourse.

« Birkenstock a en sa faveur, du moins par rapport à Instacart (la seule introduction en bourse importante récente dans le secteur de la consommation), son niveau élevé de rentabilité », a déclaré Javier Gonzalez Lastra, partenaire d’investissement chez Tema ETFs.

« Cela devrait sans doute positionner Birkenstock plus favorablement dans un environnement où les taux d’intérêt réels sont élevés et continuent d’augmenter. Le titre sera cependant sensible aux attentes de croissance du chiffre d’affaires dans les mois à venir. »

Birkenstock avait annoncé une hausse de 21 % de son chiffre d’affaires à 1,12 milliard d’euros (1,19 milliard de dollars) pour la période de neuf mois terminée le 30 juin. Son bénéfice net pour la même période a toutefois chuté de 20 % à 103,3 millions d’euros.

Fondée en 1774 dans le village allemand de Langen-Bergheim, l’entreprise a été dirigée par la famille Birkenstock pendant six générations, jusqu’à ce qu’une participation majoritaire soit vendue à L Catterton, le groupe PE soutenu par le français Bernard Arnault et son empire du luxe Louis Vuitton Moet. Hennessy, en 2021.

La marque a attiré l’attention après que l’actrice australienne Margot Robbie ait porté une paire de Birkenstocks roses dans la scène finale du film à succès « Barbie », sorti cet été.

« Le film a alimenté une hausse des recherches en ligne pour les sandales Birkenstock. Un enthousiasme similaire des investisseurs pourrait raisonnablement alimenter la demande à court terme pour le titre », a déclaré Michael Ashley Schulman, associé et CIO chez Running Point Capital Advisors.

Malgré tout son attrait pour la culture pop, certains experts du secteur affirment que le titre pourrait ne pas être sur le radar des investisseurs particuliers, du moins à court terme.

« Il lui manque les facteurs liés au marché qui se prêtent bien à devenir une action mème, comme un intérêt à court terme élevé, un faible flottement libre ou un événement d’actualité majeur », a déclaré Tommy Tranfo, responsable de la communauté du forum StockTwits axé sur les investisseurs particuliers.

« Étant donné que les investisseurs ont été brûlés par de nombreuses introductions en bourse et SPAC au cours des dernières années, il existe un thème commun consistant à attendre que la poussière retombe », a ajouté Tranfo.

L Catterton continuera de détenir près de 83 % du fabricant de sandales. La société de PE avait acquis une participation d’une valeur d’environ 4,3 milliards de dollars.

La marque a conclu des partenariats avec des marques de mode de luxe, notamment Dior, Stüssy, Manolo Blahnik et Rick Owens.



