Birkenstock : un fabricant de sandales autrefois peu cool vaut désormais des milliards

Source des images, Warner Bros Légende, L’apparition de Birkenstock dans le film Barbie aurait fait grimper les ventes

Le fabricant allemand de sandales Birkenstock a passé des décennies à convaincre les acheteurs que ce qui peut paraître peu attrayant à première vue est en réalité souhaitable.

L’étendue de ce pouvoir sera désormais mise à l’épreuve à Wall Street, alors que ses actions devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York.

L’offre publique initiale a fixé le prix des actions à 46 dollars par action, valorisant la société à environ 8,6 milliards de dollars (7,08 milliards de livres sterling).

C’est plus du double de ce qu’il valait il y a moins de trois ans.

Mais y a-t-il encore de la place pour grandir ?

L’entreprise, dont les racines remontent à un cordonnier du XVIIIe siècle, a trouvé ses premiers fans parmi les hippies dans les années 1960, qui ont été séduits par l’accent mis par l’entreprise sur un support flexible mais solide.

« Pendant des décennies, Birkenstock n’était pas une chaussure à la mode », a déclaré Elizabeth Paton, journaliste de mode au New York Times, à la BBC. « C’était quelque chose que ta tante idiote ou un professeur de sciences porterait avec des chaussettes. »

Mais finalement, elle a commencé à convertir le monde de la mode, obtenant l’approbation du mannequin Kate Moss dans les années 1990.

Au cours de la dernière décennie, l’entreprise a gagné un énorme succès, car l’accent mis sur le confort à l’ère de la pandémie, les collaborations avec des créateurs de mode et les observations de célébrités telles que Gwyneth Paltrow à Kaia Gerber ont alimenté la croissance.

L’année dernière, l’entreprise a vendu quelque 30 millions de paires de chaussures.

Source des images, Getty Images Légende, Frances McDormand portait des Birkenstocks jaune vif aux Oscars 2019

La capture par la marque de l’air du temps culturel semble confirmée par son apparition dans le film Barbie de cette année, dans lequel le voyage de libération du personnage principal était résumé de manière clin d’œil par son adoption d’une paire rose des sandales classiques à deux brides de la société. Le moment aurait la demande a triplé.

Alors que les actions devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York, les investisseurs sont confrontés à la question de savoir si l’entreprise peut maintenir cet élan – et si l’ouvrir à la pression des marchés publics pour la première fois de sa longue histoire lui nuira ou aide.

« Certains disent : ‘Birkenstock vit un moment’. Je réponds toujours alors ‘ce moment dure depuis 250 ans et il continuera à durer' », a déclaré le directeur général Oliver Reichert dans la lettre annonçant le projet d’introduction en bourse de la société.

La vente d’actions a permis à L Catterton, la société de capital-investissement détenue par le géant français du luxe LVMH qui a pris une participation majoritaire dans l’entreprise en 2021, de récolter 1,5 milliard de dollars.

Mais l’entreprise envisage de conserver 80 % du capital de Birkenstock, signe qu’elle ne croit pas que les meilleurs jours du détaillant soient derrière lui, malgré un marché flirtant avec l’épuisement.

Néanmoins, certains clients ont déclaré qu’ils craignaient également que la cotation n’exerce de nouvelles pressions financières sur l’entreprise, l’obligeant à des compromis qui nuiraient à la marque à long terme.

« J’ai peur de l’introduction en bourse parce que je pense que la qualité va définitivement se désintégrer », a déclaré la New-Yorkaise Bella Sheth, 55 ans, chef de projet qui achète des Birkenstocks depuis plus de trois décennies et en possède désormais six paires. « J’espère qu’ils ne seront pas ruinés. »

Légende, Bella Sheth dit qu’elle a porté son string Birkenstocks en randonnée pendant six heures

Les inquiétudes concernant la cotation sont justifiées, étant donné la fréquence à laquelle les investisseurs poussent à la croissance, malgré le risque – particulièrement aigu dans le secteur de la mode de luxe – que l’expansion se retourne contre eux et dilue la marque, a déclaré Thomai Serdari, professeur de marketing à la Stern School of Business de l’Université de New York.

Mais elle a déclaré que pour l’instant, Birkenstock a fait du bon travail en créant un sentiment de désir avec ses collaborations de mode et l’introduction de nouvelles couleurs et de nouveaux matériaux.

« Ce n’est pas parce que vous obtenez l’introduction en bourse que vous allez être un Gap qui a explosé », a-t-elle ajouté, faisant référence à la marque de vêtements qui semblait être partout dans les années 1990 mais qui n’est plus que l’ombre d’elle-même.

Morten Bennedsen est professeur à l’Université de Copenhague et à l’INSEAD et étudie les entreprises familiales. Il a déclaré que l’entreprise était déjà passée d’une entreprise familiale à une entreprise moderne, soumise aux pressions des investisseurs, lorsqu’elle a abandonné sa direction familiale en 2013 et a ensuite obtenu le soutien de L Catterton.

« Cela a tout changé », a-t-il déclaré. Par rapport à cette décision, il a ajouté : « C’est une étape tout à fait naturelle ».

En choisissant de s’inscrire en bourse, Birkenstock suit une voie bien suivie par les entreprises de chaussures et de mode.

Certaines, comme la marque de baskets Allbirds et la société de bottes Dr Martens, toutes deux entrées en bourse en 2021 lorsque les marchés étaient chauds, ont vu leur fortune chuter.

D’autres ont prouvé leur pérennité, comme Crocs, cotée en bourse en 2006. L’entreprise, qui vend plus de 100 millions de paires de chaussures par an, vaut environ 5,2 milliards de dollars, soit plus de six fois ce qu’elle valait au départ.

Elizabeth Paton, du New York Times, a déclaré que lorsqu’il s’agit d’introductions en bourse de chaussures de grande envergure, les gens se méfient souvent des valorisations, dont Birkenstock a « une valeur élevée ».

« Mais je pense aussi que cette entreprise a de nombreux atouts en sa faveur, à savoir cette idée selon laquelle bien paraître et se sentir bien ne font qu’un », a-t-elle déclaré.

Lacey Crocker, qui a acheté sa première paire de Birkenstocks au lycée, a déclaré qu’elle pense que l’attrait des Birkenstock perdurera même si la mode actuelle s’estompe – tant que les chaussures conservent les caractéristiques confortables qui les ont fait démarrer.