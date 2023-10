Birkenstock prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse à 46 dollars par action

Les modèles Birkenstock se trouvent dans un magasin de détail du fabricant de chaussures. La société envisage d’entrer en bourse à New York.

Birkenstock, la marque allemande de chaussures de longue date connue pour ses styles confortables et durables, devrait fixer mardi son introduction en bourse à 46 dollars par action, ce qui lui confère une valorisation provisoire d’environ 8,64 milliards de dollars, selon une personne proche du dossier.

Le prix attendu se situe juste en dessous du point médian de la fourchette indiquée par Birkenstock, comprise entre 44 et 49 dollars par action, ce qui lui confère une capitalisation boursière supérieure. Crocos et conforme à la marque de chaussures suisse En cours d’exécution . Le prix pourrait encore changer et n’a pas été confirmé par Birkenstock.

Birkenstock avait initialement recherché une valorisation pouvant atteindre 9,2 milliards de dollars.

La société prévoyait initialement de vendre environ 10,75 millions d’actions ordinaires dans le cadre de l’offre et pourrait lever environ 495 millions de dollars lorsqu’elle commencera à être négociée à la Bourse de New York sous le symbole « BIRK ».

Combinée aux 21,51 millions d’actions que ses actionnaires vendeurs cherchaient à se débarrasser, l’offre pourrait rapporter environ 1,48 milliard de dollars.

L’offre de Birkenstock intervient alors que le marché des introductions en bourse reste instable après qu’un certain nombre de déclarants récents ont commencé à négocier dans des débuts discrets.

Instacart a fixé le prix de son introduction en bourse tant attendue à 30 $ par action le mois dernier. Mais après une hausse initiale de 40 %, il a clôturé à 33,70 $ lors de son premier jour de cotation sur le Nasdaq et se négocie désormais en dessous de son cours d’ouverture. Des tendances similaires ont suivi le spin-off de Johnson & Johnson Kenvue et cabinet de beauté et de bien-être Technologie bizarre .

Birkenstock, qui opère dans le secteur de la chaussure depuis 1774, entre en bourse environ deux ans après que la société de capital-investissement L Catterton a pris une participation majoritaire dans l’entreprise, pour une valorisation de 4,85 milliards de dollars. Elle a décidé d’entrer en bourse afin de pouvoir augmenter sa valorisation et avoir accès aux marchés des capitaux, et prévoit d’utiliser le produit de l’offre pour rembourser ses prêts, selon un dossier de titres.

La croissance de l’entreprise – et le gain de pertinence qu’elle a acquis après sa récente apparition dans le film « Barbie » – a suscité l’intérêt des investisseurs, alors même que le secteur de la chaussure est confronté à la pression d’un ralentissement des dépenses de consommation et d’un déplacement vers les services plutôt que vers les biens.

Entre les exercices 2020 et 2022, les ventes sont passées de 728 millions d’euros (771 millions de dollars) à 1,24 milliard d’euros (1,32 milliard de dollars) alors que l’entreprise s’est penchée sur sa stratégie de vente directe au consommateur, a mis fin à certains partenariats de vente en gros sur des marchés clés et a augmenté ses ventes d’articles avec des prix plus élevés.

Elle a enregistré un bénéfice net d’environ 187 millions d’euros (198 millions de dollars) au cours de l’exercice 2022.