Birkenstock explore le lien avec la nature dans l’installation Highwood

Promotion: la marque de chaussures Birkenstock lance une installation multisensorielle dans son espace de résidence créative londonien, Birkenstock Studio, où les visiteurs sont encouragés à renouer avec la nature.

Concepteur d’espace David Curtis-Anneaul’artiste sonore Justin Wiggan et la compagnie berlinoise HANDHIFI ont contribué à l’installation, qui présente des plantes, des créations sculpturales et un paysage sonore qui se veut apaisant et ancré.

Les créatifs ont tous une expérience dans l’exploration de la nature à travers leurs pratiques. Curtis-Ring est connu pour créer des décors surnaturels et des sculptures grandeur nature, Wiggan traduit les fréquences et les impulsions des plantes en audio, tandis que HANDHIFI fabrique des systèmes de haut-parleurs à la main, souvent en bois.

L’installation est programmée pour coïncider avec le lancement de Birkenstockla nouvelle collection Highwood automne/hiver 2024 de bottes et chaussures fermées.

L’installation cherche à recontextualiser les avantages cachés de la collection en associant l’approche de Birkenstock en matière de conception de chaussures, qui donne la priorité à l’action naturelle de marche du pied, avec l’expérience de connexion avec la nature.

Le thème de la nature transparaît également dans le choix des matériaux et des couleurs de la collection Highwood, qui met en avant le cuir et le liège.

Les styles de la collection Highwood comprennent la botte Highwood Mid-Slip on et la Highwood Low Lace, qui est une nouvelle silhouette pour Birkenstock, et est décrite comme alliant élégance et praticité.

Fabriquée à partir de cuir lisse huilé avec une semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence, la Highwood Low est disponible en trois couleurs : noir, graphite et marron habana.

La botte Highwood Mid Slip-On ressemble à une botte Chelsea et comprend un élément en liège sur sa semelle intermédiaire, faisant référence au matériau emblématique des sandales Birkenstock. La botte est disponible en noir, taupe et mocca.

Les deux chaussures partagent la semelle intérieure Deep Blue de Birkenstock, qui vise à rendre la chaussure suffisamment confortable pour être portée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un soutien prononcé de la voûte plantaire et un talon profond.

L’installation Highwood aura lieu au Birkenstock Studio à Brick Lane. Le studio est un espace de résidence créative où Birkenstock a accueilli un programme de neuf mois mettant en lumière des artistes multidisciplinaires.

Pour aider davantage les visiteurs à se détendre et à se rapprocher de la nature, il y aura massages gratuits par la société Bodied de l’Est de Londres.

Pour plus d’informations sur la collection ou l’installation Highwood, voir le site Birkenstock.

La photographie est de Khali Ackford.

L’installation a lieu aux Birkenstock Studios de la Truman Brewery à Londres du samedi 12 octobre au mardi 15 octobre.



