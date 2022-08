Birkenstock Clogs Dupe de Kendall Jenner: Shop – Hollywood Life

Crédit d’image: SplashNews

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Plus à propos Kendall Jenner

Les sabots ont définitivement un moment de mode, et à juste titre. Des chaussures à talons de style mule aux chaussures à enfiler plates et décontractées, nous avons repéré des célébrités dans sabots depuis un moment et nous l’adorons.

Depuis peu, le mannequin couture qu’on adore suivre, Kendall Jenner a été vu en train de bercer une paire de Birkenstocks. Elle nous a définitivement donné l’inspiration de style dont nous avons besoin pour les associer chaussures confortables avec nos jeans ou leggings préférés et sortez en ville. Nous avons trouvé la paire parfaite de sosies pour que vous puissiez arborer ce look tendance à moindre coût.

La sabots confortables en liège ont une ressemblance frappante avec Birkenstocks à une fraction du prix, un vol absolu pour moins de 40 $. Elles sont dotées de semelles intérieures en daim 100 % véritable de haute qualité et d’une semelle extérieure en EVA longue durée pour que vous sachiez que vous investissez dans des chaussures sur lesquelles vous pouvez compter. Les semelles intérieures en daim épousent la forme de vos pieds, ce qui les rend parfaites pour vous.

Ces chaussures tendance sont aussi mignonnes que confortables. Leur matériau supérieur est fait de similicuir doux et doublure matelassée pour offrir confort et flexibilité à chaque utilisation. De plus, les bretelles sont réglables pour que vous puissiez personnaliser votre ajustement.

Lien connexe Lié: Le petit ami de Kendall Jenner : tout sur son ex Devin Booker et leur séparation déchirante

Ces appartements disposent d’un petit talon d’un peu plus d’un pouce pour soutenez vos arches, de sorte que vous pouvez littéralement les porter toute la journée. Portez-les avec vos tenues décontractées préférées pendant que vous faites des courses ou que vous mangez un morceau. Ces chaussures polyvalentes sont parfaites pour presque toutes les occasions.

Les chaussures sabots ont définitivement un moment et vous êtes invité. Imitez un look de célébrité ou personnalisez-les tout en vous assurant que vos pieds restent confortables et soutenus. Accrochez cette paire de Les sosies de Birkenstock pour moins de 40 $ et faites un pas en avant dans le confort et le style.