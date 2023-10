(BIRK) commence à être négocié au NYSE

Une bannière Birkenstock est accrochée devant la Bourse de New York (NYSE) à New York le 11 octobre 2023, alors que Birkenstock lance une offre publique initiale (IPO).

Les actions de Birkenstock ont ​​chuté de plus de 10 % lors de leurs débuts à la Bourse de New York mercredi, après que la marque de chaussures allemande de longue date a commencé à s’échanger à 41 dollars par action.

Le cours d’ouverture de l’action de Birkenstock était inférieur d’environ 11 % à son cours initial de 46 dollars fixé mardi, soit juste en dessous du point médian de sa fourchette attendue de 44 à 49 dollars par action. Birkenstock a vendu 10,75 millions d’actions ordinaires dans le cadre de l’offre, levant environ 495 millions de dollars et valorisant l’entreprise à environ 8,64 milliards de dollars.

Birkenstock avait initialement recherché une valorisation pouvant atteindre 9,2 milliards de dollars.

Cette offre intervient alors que le marché des introductions en bourse commence progressivement à se dégeler après plus d’un an de stagnation. Mais cela reste incertain et incertain. Plusieurs sociétés ayant récemment déposé une introduction en bourse se sont bien comportées au cours de leurs premiers jours de négociation, mais ces actions ont chuté depuis.

Instacart a fixé le mois dernier son introduction en bourse tant attendue à 30 $ par action. Mais après une hausse initiale de 40 %, il a clôturé à 33,70 $ lors de son premier jour de cotation sur le Nasdaq et se négocie désormais en dessous de son cours d’ouverture. Technologie bizarre , une autre société de consommation soutenue par L Catterton, a fait ses débuts sur les marchés publics en juillet avec une hausse de 35 % et a vu son action clôturer à 47,53 $ après le premier jour de cotation. Peu de temps après, il a atteint un sommet de 56 $ par action, mais depuis lors, l’action d’Oddity a chuté et se négocie désormais en dessous de son prix d’offre initial de 35 $.

Une tendance similaire a suivi Kenvue, spin-off de Johnson & Johnson.

Les débuts de Birkenstock sur le marché surviennent près de 250 ans après sa création par le cordonnier allemand Johann Adam Birkenstock. L’entreprise est restée sous le contrôle familial jusqu’en 2021, date à laquelle la société de capital-investissement L Catterton a acquis une participation majoritaire dans une transaction valorisant l’entreprise à 4,85 milliards de dollars.

Dans une interview sur Squawk dans la rue de CNBCOliver Reichert, PDG de Birkenstock, a expliqué pourquoi l’entreprise a décidé de devenir publique.

« La meilleure chose pour la marque serait de rester une entreprise familiale, mais au sein de la famille, il y avait tellement de problèmes, donc nous optons pour la deuxième meilleure option, c’est-à-dire être publique et rendre la marque aux gens », a déclaré Reichert.

Depuis que L Catterton a acquis sa participation, les ventes ont augmenté et la valorisation de Birkenstock a presque doublé. Entre les exercices 2020 et 2022, les ventes sont passées de 728 millions d’euros (771 millions de dollars) à 1,24 milliard d’euros (1,32 milliard de dollars). Au cours de cette période, l’entreprise a augmenté ses ventes directes aux consommateurs, a mis fin stratégiquement à certains partenariats de vente en gros et s’est concentrée sur la vente d’articles à des prix plus élevés.

Elle a enregistré un bénéfice net d’environ 187 millions d’euros (198 millions de dollars) au cours de l’exercice 2022 et a réalisé des marges d’environ 60 %. Birkenstock a la possibilité d’augmenter ces marges s’il développe ses ventes directes aux consommateurs, qui sont passées de 18 % des ventes au cours de l’exercice 2018 à 38 % au cours de l’exercice 2022, a-t-elle déclaré dans un dossier de titres.

Les secteurs de la chaussure et de l’habillement ont été sous pression cette année alors que les consommateurs déplacent leurs dépenses des biens vers les services. Mais la croissance de Birkenstock, sa rentabilité soutenue et sa pertinence culturelle après sa récente apparition dans le film « Barbie » ont suscité l’intérêt des investisseurs.

« Birkenstock est une marque de longue date, mais elle s’inscrit dans la tendance à adopter un confort décontracté sur le lieu de travail après le COVID. Elle continue de croître même face à un marché mondial de la chaussure en déclin, alors que les consommateurs consacrent leur revenu disponible à d’autres intérêts, comme que les voyages », a déclaré Alex Smith, responsable du secteur mondial au sein du cabinet de recherche Third Bridge, dans une note envoyée par courrier électronique.

« La croissance actuelle est tirée par une nouvelle base de consommateurs plus jeune et par sa popularité croissante parmi les célébrités – même Barbie a été aperçue portant des sandales Arizona. »

Malgré sa longue histoire, Smith a noté que Birkenstock avait encore de la marge pour se développer. Sa clientèle est toujours principalement composée de femmes en raison de ses options de taille et de ses capacités de fabrication, et elle pourrait développer ses ventes en dehors des États-Unis et de l’Europe.

