Birdsong améliore le bien-être mental de 90% des gens, selon un sondage britannique

L’observation des oiseaux et l’écoute du chant des oiseaux ont un impact positif sur le bien-être de plus de neuf personnes sur dix, selon une enquête marquant le plus grand nombre d’animaux sauvages dans les jardins au monde.

Les gens sont invités à améliorer leur santé mentale et à aider les scientifiques en passant une heure ce week-end à compter les oiseaux dans leur jardin ou parc local pour la RSPB. Big Garden Birdwatch.

Près de 700 000 personnes y ont participé l’année dernière, comptant plus de 11 millions d’oiseaux, le moineau domestique étant le visiteur du jardin le plus souvent observé, suivi de la mésange bleue et de l’étourneau sansonnet.

Les ornithologues de la RSPB craignent que la récente vague de froid en Grande-Bretagne n’affecte les observations de cette année, les intempéries augmentant la mortalité des plus petits oiseaux, tels que les mésanges à longue queue et les troglodytes. Les conditions froides peuvent également encourager les visiteurs moins fréquents du jardin à se présenter aux mangeoires d’oiseaux, y compris les sizerins flammés et les ronces.

Un sondage YouGov commandé par la RSPB a révélé que 88 % des adultes britanniques ont déclaré que passer du temps à l’extérieur et profiter du monde naturel était important pour eux, 53 % déclarant que c’était très important, tandis que 91 % ont convenu que voir des oiseaux et entendre le chant des oiseaux avait un impact positif. sur la santé mentale et le bien-être.

Il a été démontré par diverses études que passer du temps dans les bois, les zones humides et d’autres espaces naturels améliore la santé mentale et le bien-être.

Le Dr Amir Khan, président de la RSPB, a déclaré : « En tant que médecin généraliste, je sais à quel point l’accès aux espaces verts est important pour notre bien-être physique et mental. Regarder les mésanges bleues et les bouvreuils profiter des mangeoires de mon jardin est une source constante de réconfort pour moi, et étant en première ligne du NHS, je suis très conscient que le confort est quelque chose dont nous avons tous plus que jamais besoin.

Pendant quatre décennies, Big Garden Birdwatch a alerté les scientifiques sur les hausses et les baisses d’espèces d’oiseaux. Les données d’observation de l’année dernière ont indiqué un renouveau du verdier touché par la maladie, tandis qu’au fil des décennies, l’enquête a également noté pour la première fois le déclin précipité des grives musiciennes, qui ont diminué de 81 % par rapport au premier Big Garden Birdwatch en 1979. C’était le 20e en le classement de l’année dernière, observé dans seulement 8 % des jardins.