Birds of a Feather «  est éliminé par ITV après les amères retombées de Pauline Quirke avec Linda Robson  »

BIRDS of a Feather a été éliminé par ITV après les amères retombées de Pauline Quirke et Linda Robson, selon les rapports.

Linda et sa co-vedette Lesley Joseph avaient espéré que la sitcom tant aimée serait renouvelée après qu’une émission spéciale de Noël ait attiré un impressionnant 7,9 millions de téléspectateurs, malgré l’absence de Pauline.

Mais selon le courrier, les chefs de station ne voient pas d’avenir sans Linda et Pauline dans le rôle des sœurs bien-aimées Sharon et Tracey.

Une source a déclaré à la publication: «Sans Pauline, l’opinion est qu’il n’y a pas d’oiseaux d’une plume. Vous ne pouvez pas avoir Tracey sans Sharon, et il n’y a aucun moyen que Pauline revienne. Les choses vont mal entre elle et Linda.

«Linda et Lesley ont essayé mais, malgré les bons chiffres, ITV ne le remettra pas en service.»

On prétend que Linda et Lesley, qui jouaient Dorien Green, ont vanté l’idée de continuer avec un remplaçant plus jeune pour Pauline.

The Sun a contacté ITV pour obtenir des commentaires.

Plus tôt ce mois-ci, Linda a rompu son silence sur la querelle rapportée avec Pauline – en disant: «C’est un tas de vieux morue.»

Dans sa première interview depuis qu’il a été suggéré que Pauline s’était brouillée avec les stars de l’émission BBC1, Linda a déclaré qu’ils étaient toujours amis.

Il y avait eu une confrontation présumée avec Lesley Joseph devant les toilettes du studio de télévision.

Linda, 63 ans, qui joue Tracey Stubbs depuis 1989, insiste également sur le fait que la seule raison pour laquelle Pauline, 61 ans, a manqué la spéciale de Noël de l’année dernière était parce qu’elle voulait s’éloigner des projecteurs.

Abordant la «querelle irréconciliable», elle a déclaré au Sun dimanche: «Ne faites pas attention à ce que vous avez entendu parler de moi et de Pauline en train de nous brouiller. C’est un tas de vieux codswallop.

«Pauline a tout simplement choisi de ne pas faire Birds Of A Feather. Elle veut se concentrer sur son académie de théâtre, c’est tout.

«Nous nous connaissons depuis l’âge de dix ans. Nous sommes amis. Pauline reviendra-t-elle au spectacle? Je ne sais pas.

«Je sais juste que la spéciale de Noël s’est très bien déroulée. ITV était vraiment, vraiment ravi.

Pauline et Linda étaient les meilleures amies d’enfance.

Les Londoniens se sont rencontrés à l’école de théâtre Anna Scher d’Islington à la fin des années 60 et sont apparus pour la première fois à la télévision ensemble dans Pauline’s Quirkes au milieu des années 70.

Mais c’était Birds Of A Feather, qui attirait autrefois 15 millions de téléspectateurs par semaine, pour lesquels la paire est devenue la plus connue.

Pourtant, en février, il y a eu des allégations selon lesquelles leur relation s’était rompue après une prétendue dispute sur le plateau des studios de Teddington. La dispute aurait été la raison pour laquelle Pauline a refusé de participer au spectacle du 30e anniversaire en 2019 et au spécial de Noël un an plus tard. Linda réfute cela.

Le favori de la télé qui a lancé le nouveau podcast Growing Bolder, qui célèbre la vie après 50 ans, est également proche de la co-star Lesley, 75 ans, qui joue le snooty Dorien Green.

Linda a déclaré: «Elle est géniale. Lesley habite près de moi à Wandsworth alors j’irais avec mon mari et nous laissions les choses à sa porte.





«Ce sont surtout des choses amusantes comme des pinces de dame pour arracher les cheveux de son menton, ce genre de choses, des choses amusantes.

«Et puis des fleurs et ça. Mais Pauline vit dans le Buckinghamshire, il n’est donc pas aussi facile de se rendre au sien. Je n’ai pas laissé de drôles de choses à sa porte.