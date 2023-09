Birdman salue BG après sa libération de prison

Birdman était au premier plan lors de la sortie de prison de BG après avoir purgé 11 ans pour possession illégale d’une arme à feu et entrave à la justice.

Pendant des années, nous avons reçu de fausses alertes affirmant que l’ancien artiste de Cash Money, BG, était sur le point d’être libéré de prison. Hier, sans aucun avertissement, des images de B Gizzle – de son vrai nom Christopher Dorsey – sont finalement sorties de prison pour retrouver la liberté.

Étonnamment, Birdman était au premier plan lors de sa libération et souriait jusqu’aux oreilles sur Instagram Live.

Selon Le Los Angeles Times BG et ses amis célèbres y travaillaient depuis l’année dernière. Gary Payton, Birdman et d’autres personnalités anonymes ont écrit en faveur de la commutation de sa peine. Cependant, un juge fédéral ne s’est pas senti obligé d’honorer la demande, invoquant un manque de motivation et de « nouvelles preuves ». De plus, il n’a pas été révélé comment il a été libéré plus tôt, car sa libération était encore prévue pour l’été prochain.

X, anciennement connu sous le nom de Twitter, s’est illuminé à l’annonce de la libération des rappeurs. Houston Legend Bun B est même allé sur Instagram pour partager une photo avec BG lors de leur appel FaceTime. Dans les prochains jours, nous verrons sûrement d’autres hommages au Hot Boy retrouvant sa liberté. De plus, tout le monde a hâte de le revoir avec Lil Wayne ensemble et, espérons-le, une réunion des Hot Boys.