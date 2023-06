‘Bird Box’ est de retour avec un spin-off stressant en espagnol

Boîte à oiseaux EN VOITURE

Après avoir enflammé les réseaux sociaux en 2018, Boîte à oiseaux est de retour avec un spin-off en espagnol qui se déroule à Barcelone où une force mystérieuse décime la population mondiale.

Dans le prochain Netflix Horror-Thriller, Sebastian (Mario Casas) doit naviguer dans son propre voyage de survie tout en formant des alliances difficiles avec d’autres survivants qui tentent de s’échapper des rues désolées de Barcelone alors qu’une menace inattendue et encore plus sinistre se développe.

« Les événements que nous voyons Malorie /Sandra Bullock endurer dans l’original Boîte à oiseaux se produisent en même temps que Sebastian / Mario Casas traverse son voyage », a déclaré le producteur Dylan Clark dans un interview avec EO. « Être à Barcelone nous a donné l’occasion de voir comment survivre à cette menace intense dans une ville emblématique pose des défis différents. » « Le voyage de Malorie n’était que le premier chapitre de cet événement mondial et apocalyptique », a ajouté le producteur Chris Morgan.m. Pendant que nous développions le film original, nous avons souvent discuté de ce qui se passerait en même temps dans différents pays du monde.

Regardez la bande-annonce tendue ci-dessous:

Écrit et réalisé par Alex et David Pasteur, Nichoir Barcelone étoiles Mario Casas, Georges Campbell, Alejandra Howard, Naila Schuberth, Diego Calva, Patrick Criado, Lola Dueñas, Gonzalo De Castro, Michel Jenneret Léonard Sbaraglia.

« Au cours de cet événement au niveau de l’extinction de l’humanité, comment les familles d’Europe, d’Asie et d’Afrique réagiraient-elles à l’apparition soudaine de mystérieuses créatures dans le monde entier ? » continua Morgan. « À quels défis uniques les gens seraient-ils confrontés en fonction de leur géographie, de leur culture, de leur politique ? Bird Box: Barcelona nous donne l’opportunité d’élargir et d’explorer davantage le mystère. « Le monde est maintenant beaucoup plus interconnecté que jamais », a ajouté Clark. «La lutte pendant les années COVID l’a mis en évidence. Nous avons tous été touchés de la même manière, nous obligeant à trouver des moyens d’endurer et de survivre. La mythologie de Bird Box se prête à nos expériences collectives de survie.

Nichoir Barcelone premières exclusivement sur Netflix le 14 juillet 2023.