Birchbox s’associe à Anthropologie pour créer un coffret beauté – d’une valeur de 250 £ mais le vôtre pour 48 £

Vous cherchez un petit cadeau à envoyer à votre maman pour la fête des mères, peut-être un meilleur ami ou peut-être quelque chose pour vous-même? Eh bien, ne cherchez pas plus loin, nous avons trouvé le cadeau parfait – et il vous coûtera moins de 50 £.

Dans l’état actuel des choses, le repos est le secret de beauté numéro un. Birchbox s’est donc associée à Anthropologie pour vous proposer 12 produits de beauté pour vous aider à vous déstresser et à vous détendre après une longue journée. Pendant le verrouillage, il y a eu une augmentation du «cocooning». La tendance qui s’est accélérée au cours de la dernière année grâce au fait d’être à la maison pendant une longue période. Ce changement de style de vie qui défend les produits de bien-être à domicile prend vie dans ce coffret avec une gamme de produits de grandes marques telles que This Works, Nuxe, NEOM et Caudalie – pour n’en nommer que quelques-unes.









Maintenant, la boîte de beauté contient 12 articles totalisant plus de 250 £ – mais ne vous coûte que 48 £. Est-ce que c’est bon? Vous pouvez obtenir le vôtre maintenant sur birchbox.co.uk. Alors qu’est-ce que tu attends?

Ci-dessous, nous avons répertorié tout ce que vous obtiendrez à l’intérieur de la Birchbox en édition limitée avec Anthropologie.









Bougie en pot bleu Anthropologie Mini Capri, 4,5 oz

Les vaisseaux et parfums emblématiques de Capri Blue sont un favori de longue date à Anthropologie. Associant des visuels saisissants à des parfums enivrants, cette ligne comprend des produits magnifiquement aromatiques comme des bougies au soja et des soins de beauté à formule végétalienne.

Sérum élixir éclaircissant GoldFaden, 30 ml

Le sérum éclaircissant et antioxydant avancé du Dr Goldfaden protège la peau des dommages environnementaux causés par les radicaux libres. La peau est plus ferme, l’apparence des imperfections est atténuée, la peau est plus uniforme et bien hydratée – tout ce dont vous avez besoin pour un teint plus lumineux et plus sain.

Brume pour le visage à l’eau de rose Grace & Stella, 240 ml

Gardez votre peau fraîche et hydratée avec le spray à la rose de Grace & Stella. Il aide à maintenir l’équilibre du pH de la peau, aidant à lutter contre l’acné, la dermatite, l’eczéma et la guérison des tissus cicatriciels. Il contrôle également l’excès d’huile, de sorte que vous êtes toujours brillant, mais jamais brillant.

Eau démaquillante micellaire bio Nuxe, 200 ml

Cette eau micellaire bio au parfum floral élimine efficacement maquillage et impuretés grâce à sa base lavante 100% d’origine naturelle. Son extrait de graine de Moringa aide à éliminer les particules de pollution pour une peau fraîche et éclatante.

Amika Supernova Crème Hydratante et Brillante, 100 ml

Obtenez des cheveux doux, lisses et brillants avec cette crème sans rinçage suprême. Il fournit en apesanteur une hydratation et un conditionnement supérieurs, laissant les cheveux incroyablement doux et lisses avec une brillance brillante.

Cocon de sommeil profond This Works, 100 ml

Ce puissant super mélange anti-âge de beurre de karité, de crambe et de camélia, huiles sativa pour nourrir, soutenir et préserver la vitalité cutanée. Les huiles essentielles pures de lavande, de vétivert et de camomille contribuent à améliorer la qualité du sommeil.

Percy & Reed Perfectly Perfecting Wonder Overnight Recovery, 150 ml

Ce soin ingénieux sans rinçage pour les cheveux secs et abîmés du jour au lendemain pénètre instantanément dans les cheveux secs dès l’application, vous permettant de vous glisser dans le lit sans endommager vos draps soyeux et doux. Il aidera à nourrir, réhydrater et réparer.

Caudalie Resvératrol-Lift Crème raffermissante au cachemire, 15 ml

Grâce à sa nouvelle combinaison brevetée de resvératrol, d’acide hyaluronique et de booster de collagène vegan, la Crème Raffermissante Cachemire corrige les rides, raffermit et repulpe la peau. Le visage semble plus lisse, plus ferme… il paraît plus jeune.

NEOM Organics Brume d’oreiller Perfect Night’s Sleep, 30 ml

Un mélange complexe spécial dans une brume de sommeil utilisant uniquement des parfums 100% naturels, notamment de la lavande anglaise, de la camomille et du patchouli, ainsi que de petites touches d’autres huiles essentielles naturelles parfaitement choisies, savamment mélangées pour vous aider à vous détendre et à vous préparer au sommeil.

Vernis à ongles Pillow Talk

Révélez votre côté sensuel avec ce rose délicat qui murmure doucement. Soyez méchant… mais soyez gentil. Cette formule est végétalienne, sans cruauté, naturelle et à séchage rapide.

Mascara Wander Beauty Mile High et patchs pour les yeux

Le duo parfait pour de beaux yeux éveillés. Ce mascara donne du volume à vos cils avec ses poils précis, les enduisant d’un pigment noir profond pour créer un effet allongé et en éventail. Les patchs oculaires seront un régal pour vos yeux. Hydratez, dégonflez et illuminez le contour des yeux pour un look éveillé.

Êtes-vous tenté de faire plaisir à quelqu’un ou à vous-même avec ce coffret beauté en édition limitée? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.