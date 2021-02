Bipin Singh Hat-trick aide le Mumbai City FC à écraser l’Odisha FC et à mener la bataille du bouclier ISL jusqu’au dernier jour

L’équation de la Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 Shield est clair. Une victoire pour Mumbai City FC dans leur dernier match contre ATK Mohun Bagan les aidera à sceller la première place de la table et, avec elle, une place dans la phase de groupes de l’AFC Champions League la saison prochaine. Tout le reste et ce sera Bagan en fête. Après que l’équipe de Calcutta n’ait pas saisi sa chance de remporter la Ligue Sheild contre Hyderabad FC, Mumbai a complété l’autre côté de l’équation au GMC Stadium mercredi, avec une victoire dominante 6-1 Odisha FC. Après qu’Odisha ait pris une avance de choc grâce à Diego Mauricio (9 ′), Mumbai a riposté fort grâce aux buts de Bartholomew Ogbeche (14 ′, 43 ′), Bipin Singh (38 ′, 47 ′, 86) et Cy Goddard (44 ′ ). Le match a été le match le plus marquant de la saison et Mumbai avait la plus grande marge de victoire à ce jour. Le retour en forme opportun a mis fin à une série de trois matchs sans victoire pour l’équipe de Sergio Lobera.

Pourtant, lorsque le match a commencé, il semblait que Mumbai continuerait sa forme misérable. Au début, Odisha a reçu un penalty quand Ahmed Jahouh a commis une faute sur Mauricio dans la surface. Ce dernier a intensifié et assuré qu’Odisha avait une avance improbable, malgré qu’Amrinder ait mis la main sur le ballon.

Mais Mumbai n’était pas en retard depuis longtemps. À peine cinq minutes plus tard, Jahouh a réparé son erreur en trouvant Ogbeche sur un coup franc. Le Nigérian ne s’est pas trompé en le dirigeant et en rétablissant la parité.

Odisha s’est battue au cours des vingt prochaines minutes alors que Mumbai avait du mal à convertir sa domination en occasions nettes. Mais une fois le but atteint, les vannes se sont ouvertes. Le deuxième de Mumbai avait un élément de chance. Après que le tir d’Ogbeche ait été bloqué, le ballon est tombé gentiment pour Bipin, qui ne s’est pas trompé sur son tir. Puis, cinq minutes plus tard, Mumbai a de nouveau frappé, mettant hors de doute le résultat du match. Jahouh et Ogbeche ont de nouveau combiné avec ce dernier trouvant l’attaquant d’un autre coup franc. Une fois de plus, le grand Nigérian ne s’est pas trompé en le dirigeant.

Si l’entraîneur par intérim d’Odisha, Steven Dias, a eu une discussion difficile à la mi-temps, cela était sur le point de s’aggraver. À quelques secondes de la fin du coup de sifflet à la mi-temps, Goddard a trouvé le filet avec une pêche d’un but. Après avoir reçu le ballon sur la droite, le jeune a coupé à l’intérieur et a tiré dans un tir qui n’a donné aucune chance au gardien d’Odisha Arshdeep Singh.

Juste au cas où Odisha espérait un retour, Mumbai n’a pas tardé à les étouffer. À peine deux minutes après le redémarrage, Bipin a retrouvé le filet, Ogbeche tournant fournisseur cette fois. Le but a incité Lobera à donner une pause à ses principales stars, Adam Le Fondre et Mourtada Fall étant remplacés. Ogbeche les a également rejoints sur le banc plus tard. Cela a pris l’avantage sur le match, mais il était encore temps pour Bipin de trouver son coup du chapeau – le premier de la saison – avec seulement quelques minutes pour le coup de sifflet final.