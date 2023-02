“Bipin Bhai rend les choses beaucoup plus faciles”

Samedi, le Mumbai City FC affrontera le FC Goa dans un match qui aura une énorme incidence sur leur lutte pour le ISL League Winners Shield.

Le Mumbai City FC est invaincu jusqu’à présent, et s’il parvient à étendre cette séquence à 17 matchs, il fera un pas de géant dans la sécurisation du Shield.

Au cœur de cette domination des Islanders se trouve la camaraderie entre les ailiers Lallianzuala Chhangte et Bipin Singh. Ensemble, ils ont été impliqués dans 22 des 47 buts du Mumbai City FC cette saison.

Chhangte a marqué 9 buts et 5 passes décisives en 16 matchs et a déclaré qu’avoir un joueur comme Bipin sur l’autre aile a joué un grand rôle.

LIRE| Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, semble pensif pendant l’entraînement après que le club a été accusé d’inconduite financière

“Cela rend le travail tellement plus facile d’avoir un joueur comme Bipin bhai, qui peut courir aussi vite que moi”, a déclaré Chhangte.

“Et, bien sûr, même les joueurs étrangers – ils sont très très utiles sur et en dehors du terrain. Quand je les vois courir, en particulier des joueurs plus âgés que moi, courir et courir après le ballon, cela me donne une motivation supplémentaire pour les aider.”

Cette saison, Chhangte et Bipin ont ouvert des défenses ouvertes avec leur vitesse, leurs dribbles et leur capacité à se lier les uns aux autres. Il n’est pas rare de voir les attaques de Mumbai commencer par une course derrière les défenseurs de Chhangte ou une course à plein poumons de Bipin sur les flancs.

Bipin dit que lui et Chhangte sont proches sur et en dehors du terrain, et leur admiration l’un pour l’autre se manifeste lorsqu’ils se parlent.

« Je regarde Bipin depuis deux ans. Une chose que j’aime chez lui, c’est qu’il peut utiliser ses deux pieds. Mais je ne sais pas si son pied gauche est meilleur que le mien !” a plaisanté Chhangte.

A LIRE AUSSI| ISL 2022-23 : Les Kerala Blasters viennent de derrière pour battre le Chennaiyin FC 2-1

“Il n’hésite jamais à dribbler et dépasse toujours s’il a l’occasion de centrer. Parfois, il est très imprévisible, ce que j’ai aussi besoin d’apprendre de lui. J’aime jouer avec lui.”

La note de Bipin sur Chhangte est résumée en une seule phrase – “Vous l’avez vu sur le terrain – ses dribbles et ses tirs. Mon frère a tout.”

Bien que Bipin et Chhangte aient été essentiels au succès du Mumbai City FC, Bipin n’a pas tardé à souligner que le succès de l’équipe est venu de l’adhésion à la vision de l’entraîneur-chef Des Buckingham et de sa familiarisation avec elle pendant deux saisons.

« La saison dernière, il nous a fallu du temps pour comprendre ses plans de match. On a essayé, bien sûr, mais cette fois c’était plus confortable, on a tous compris ce qu’il fallait faire. Ceux qui jouent régulièrement sont performants et ceux qui sont sur le banc ont également élevé leur jeu et sont au même niveau”, a-t-il déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici