Bipasha Basu vient-il de dire si Karan Singh Grover et elle attendent un garçon ou une fille ?

Bipasha Basu a agréablement surpris ses fans après avoir annoncé sa première grossesse avec son mari Karan Singh Grover. L’actrice de 43 ans attend avec impatience l’arrivée de son bébé et ne peut contenir son excitation d’avoir un aperçu du bébé. Alors que Bipasha a envoyé un effondrement à ses fans en partageant d’adorables photos et vidéos d’elle pendant la grossesse, elle a révélé dans sa récente interaction qu’elle et Karan pensaient que c’était une fille. Alors que de nombreuses femmes enceintes seront d’accord avec l’actrice en tant que mamans pour avoir une idée de ce qu’elles attendent.

Nous croyons que c’est une ‘elle’

Dans son entretien avec TOI, Bipasha a déclaré qu’elle et Karan étaient très clairs sur le fait qu’ils voulaient un bébé ensemble depuis le début de leur mariage et attendaient le bon moment. “Depuis le moment où nous avons voulu un enfant, nous avons espéré une petite fille. Je sais qu’un bébé est un beau cadeau, et nous sommes censés accepter n’importe quel sexe, et le tableau d’ensemble est que, mais nous appelons notre bébé ‘elle’. Nous croyons que c’est une elle, et nous le croyons depuis que nous avons décidé d’avoir un bébé.”

Karan et Bipasha profitent actuellement de cette nouvelle phase de leur vie, tandis que Karan a fait un travail incroyable avec ses émissions et ses séries Web. Bipasha a pris un congé sabbatique et surtout maintenant elle ne pense même plus au travail. En parlant de retour au travail, elle a dit que dès qu’elle aura compris comment être une nouvelle maman, elle retournera au travail. Mais pour l’instant, elle est extrêmement heureuse dans l’espace et n’est pas pressée. L’actrice a également déclaré qu’il est très important que les femmes soient d’abord indépendantes, financièrement et émotionnellement. Conseillant toutes les femmes là-bas, elle a dit: “Faites votre carrière et ensuite si l’amour, le mariage et les bébés doivent arriver, ils arriveront”. Nous ne pouvons pas être plus d’accord avec la diva.