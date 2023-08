Bipasha Basu tombe en panne en révélant que sa fille de 3 mois, Devi, a subi une opération à cœur ouvert après avoir appris qu’elle avait 2 trous dans le cœur

Seulement si vous pensez que la vie des célébrités est très fantaisiste et qu’elles vivent une vie très somptueuse et paisible, attendez, elles font également face à des moments difficiles ; c’est seulement qu’ils ne sont pas autorisés à en parler davantage car ils seront jugés. Bipasha Basu, qui a la chance d’avoir une belle fille Devi, qui est la prunelle des yeux de sa maman, papa Karan Singh Grover, et de toute la famille, est une guerrière. La petite a eu deux trous dans le cœur après sa naissance et a subi une opération à cœur ouvert à seulement trois mois. Incroyable non ? Récemment, dans sa conversation, elle a fait cette grande révélation et s’est effondrée en revivant le moment horrible.

Au cours de sa session en direct avec Neha Dhupia, l’actrice s’est effondrée et a déclaré : « J’ai appris le troisième jour après avoir eu un bébé que notre bébé était né avec deux trous dans le cœur. Je pensais que je ne partagerais pas cela, mais Je le partage parce que je sens qu’il y a beaucoup de mères qui m’ont aidé dans ce cheminement. On nous a dit que tous les mois, il faut faire un scanner pour savoir si ça guérit tout seul. Mais avec le genre de gros trou qu’elle avait, on nous a dit que c’était douteux; vous devrez subir une intervention chirurgicale. Et il est préférable de faire l’opération lorsque l’enfant a trois ans.

Partageant les détails supplémentaires sur la façon dont elle a attendu trois mois pour l’opération et a finalement accepté, Bipasha a déclaré : « Vous vous sentez tellement accablé et en conflit. Comment pouvez-vous faire subir une opération à cœur ouvert à un enfant ? Quelque chose de naturel se produira, et les gens comme nous qui sommes croyants essayons de le manifester avec nos pensées qu’il va commencer à se guérir. Le premier mois, cela ne s’est pas produit, et le deuxième mois, cela ne s’est pas produit. Et je me souviens du troisième mois, lorsque nous Je suis allé faire le scanner, j’ai pratiquement fait toutes les recherches, j’ai rencontré des chirurgiens, je suis allé dans des hôpitaux, j’ai parlé à des médecins et j’étais en quelque sorte prêt ».

Bipasha est un soldat dans la vraie vie, et nous sommes maintenant une mère solide comme le roc pour sa fille Devi et tout ce que nous lui souhaitons, c’est une bonne santé en abondance.